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11 мая,
2020
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Прямая линия помощи людям с инвалидностью пройдет в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Прямая линия по вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью на доступную и квалифицированную медицинскую помощь пройдет в Томске 12 мая, сообщает уполномоченный по правам человека Елена Карташова. 

Прямая линия помощи людям с инвалидностью пройдет в Томске

Прямая линия пройдет 12 мая с 10.00 до 12.00. Омбудсмен и руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы по Томской области Вячеслав Перминов будут отвечать на звонки по вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью. Звонить можно по телефонам (3822) 71-48-34 или 8-913-807-61-15. 


На вопросы жителей области с ограниченными возможностями здоровья по телефону (3822) 51-39-97 также будет готова ответить начальник отдела организации медицинской помощи облдепартамента здравоохранения Екатерина Бабухадия.  


Вопросы можно отправить заранее: fgu@mse.tomsk.ru или ombudsman@ombudsman.tomsk.ru.


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