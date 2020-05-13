Прожиточный минимум в Томской области вырос почти на 400 рублей

Прожиточный минимум в Томской области вырос на 388 рублей. Его величина по итогам первого квартала 2020 года составляет 11 528 рублей, следует из распоряжения, опубликованного на сайте обладминистрации.





Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос на 376 рублей и составил 12 234. Для пенсионеров величина прожиточного минимума составляет 9310 рублей (рост — 282 рубля), для детей — 12 115 рублей (рост — 553 рубля).





В северных районах Томской области, куда входят Стрежевой и Кедровый, Александровский, Каргасокский, Верхнекетский, Колпашевский, Парабельский, Молчановский, Чаинский, Тегульдетский, Кривошеинский, Бакчарский районы, прожиточный минимум на душу населения вырос на 403 рубля, до 12 502 рублей. У пенсионеров он составляет 10 112, у детей — 13 126 рублей.





В остальных районах региона рост составил 385 рублей. Так, в Томске величина прожиточного минимума будет равна 11 316 рублей на душу населения. Прожиточный минимум для детей здесь составит 11 897 рублей, у пенсионеров — 9310.





Прожиточный минимум используется для разработки и реализации социальной политики, оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам.