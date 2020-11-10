Прожиточный минимум в Томской области вырос на 28 рублей

Прожиточный минимум в Томской области в третьем квартале 2020 года утвержден в размере 12 246 рублей на душу населения, следует из распоряжения губернатора, опубликованного на сайте администрации региона. По сравнению с прошлым кварталом года, рост составил 28 рублей.





Во втором квартале 2020 года этот показатель составлял 12 218 рублей. Таким образом, прожиточный минимум в Томской области вырос на 0,2 %.





Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения региона в третьем квартале составил 12 962 рубля (рост на 3 рубля, или 0,02 %). Для пенсионеров прожиточный минимум сократился на 12 рублей и составляет 9803 рубля. Величина прожиточного минимума для детей — 12 935 рублей (рост на 8 рублей, или 0,06 %).





В северных районах региона, к которым относятся города Стрежевой и Кедровый, Александровский, Каргасокский, Верхнекетский, Колпашевский, Парабельский, Молчановский, Чаинский, Тегульдетский, Кривошеинский, Бакчарский районы, величина прожиточного минимума на душу населения составила 13 239 рублей (рост — 43 рубля). В остальных районах — 12 035 рублей (рост — 29 рублей).





Величина прожиточного минимума учитывается при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты.

