«Проверить и убрать»: Бастрыкин назначил проверку томского СК

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Томичка Елена Ярулина, которая шестой год добивается возбуждения уголовного дела после смерти брата, попала на прием к главе российского СК Александру Бастрыкину. Он потребовал возбудить дело и поручил проверить томский СК.

«Я так обрадовалась с одной стороны, с другой не поверила — не может быть»

Елена Ярулина обратилась к Бастрыкину с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти ее брата. Женщина не верит, что Андрей Ильющенков (так зовут брата Елены — прим. ред.) скончался от сердечного заболевания. Она считает виновным в смерти соседа, с которым у семьи произошел конфликт и драка. По словам Елены, во время конфликта сосед ударил брата электрошокером в область сердца, спустя недолгое время у мужчины случился обширный инфаркт миокарда. Андрей Ильющенков вышел из тяжелого состояния и выписался из больницы спустя месяц, однако, по заключению врачей, работоспособными после инфаркта остались лишь 30 % сердца, требовалась операция. Позже Андрей Ильющенков скончался во время операции на сердце. Судмедэкспертиза не связала факты удара шокером и последовавший инфаркт брата Елены Ярулиной, сославшись на общую физическую слабость Андрея Ильющенкова. Судмедэкспертиза не подтверждает также факт применения шокера, так как у погибшего не взяли образцов ткани с пострадавших участков тела. Уголовные дела в отношении соседа семьи несколько раз возбуждались и закрывались. Подробнее об этой истории мы рассказывали в материале «Если и сейчас не услышат, пойду с шаманом».

«Мне повезло, что блогеры раскидали мое видеообращение к Бастрыкину. И во «ВКонтакте» я написала в приемную, это обращение отправила туда. Мне пришел ответ, мол, Елена Анатольевна, мы после праздников вас вызовем, — рассказала ТВ2 Елена Ярулина. — Я так обрадовалась с одной стороны, с другой не поверила — не может быть. Когда пришла к Бастыркину, он сказал: вся страна знает про этот случай, а вы, следователи, ничего не делаете».

«У вас больше начальников, чем следователей»

На прием к Бастрыкину, по словам женщины, вызвали нескольких представителей СК по Томской области. Среди них был руководитель следственного управления, генерал-майор юстиции Андрей Щукин. Глава российского СК, по словам пресс-службы ведомства, поручил провести служебную проверку в отношении руководства регионального СК в связи с прекращением уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. На время проверки сотрудников отстранили от работы. Он также потребовал возбудить уголовное дело и передать его в следователям центрального аппарата СК России, назначить дополнительную экспертизу.

«Но я сама лично видела, как они мандаты положили на стол, три человека. Он (Бастрыкин — прим. ред.) им показывал видео и фото мои, где следы от шокера видно. И говорил, как так, почему вы все это игнорировали, над человеком издевались столько времени. Щукина и Богданова он буквально отругал и сказал выйти в коридор. Говорил, как может так быть, что человек столько времени бьется, а вы не реагируете. Сказал, нужно возобновить уголовное дело, им будет заниматься центральный аппарат СК. Обещал обязательно разобраться, а в Томск приедет с проверкой комиссия, всех нужно проверить и убрать, мол, вы там уже просто заелись на местах, у вас больше начальников, чем следователей. Вы не выполняете свои обязанности. Я спросила, можно ли ему руку пожать, сказала "спасибо огромное", потому что я шестой год бьюсь», — рассказывает о встрече с главой СК Елена Ярулина.

После встречи на ютуб-канале СК РФ появилось видео с личного приема Александра Бастрыкина. Кроме Елены, на прием попала еще одна жительница Томска — Римма Круць. С ней ТВ2 пока не удалось связаться.