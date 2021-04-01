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01 апреля,
2021
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Проведение диспансеризации и профосмотров возобновляется в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С 1 апреля в поликлиниках и больницах региона возобновляется проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Проведение диспансеризации и профосмотров возобновляется в Томской области

Диспансеризация будет проводиться по предварительной записи в будние дни с соблюдением противоэпидемических требований. В некоторых медорганизациях ее можно будет пройти по «семейному графику» – в вечернее время и выходные.

Сотрудники будут обзванивать пациентов, подлежащих диспансеризации, чтобы сформировать график посещения в удобное для них время.


Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет – раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. В этом году обследование проходят те, кто родился в 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 годах.


Диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает анкетирование, общий анализ крови, определение показателей холестерина, сахара в крови, индекса массы тела, флюорографию, маммографию у женщин, смотровой кабинет, анализ на раннее выявление онкологии, осмотр у терапевта. Второй этап проводят узкие специалисты в зависимости от показаний и возраста пациента.


В облздраве отметили, что прохождение профилактического медосмотра и диспансеризации пациентов, перенесших COVID-19 допустимо только после полного выздоровления и отсутствия симптомов заболевания.

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