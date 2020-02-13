Протянул руку помощи: Кинг рассказал, почему разрешил томской школьнице экранизацию за 1$

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Американский писатель Стивен Кинг рассказал, как у него появилась идея передавать права на экранизацию начинающим кинематографистам и почему он передал права томской школьнице.

Как сообщил « Пятый канал », который связался с Кингом, писатель искренне рад, что девушка из России получила право на экранизацию его книги. «Я очень рад за нее и надеюсь, что экранизация будет успешной. Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же, как когда-то протянули мне», — сказал он.

Напомним, 16-летняя Диана Костырина из Томска будет снимать короткометражку по рассказу Кинга «Женщина в комнате». Девушка вместе с руководителем студии «Сибирские киномастерские» отправила письмо организаторам проекта Baby dollar, созданного под патронажем Кинга. В рамках проекта начинающие кинематографисты за один доллар могут получить право на экранизацию одного из произведений писателя. Диане после подачи заявки через сутки пришел контракт, лично подписанный Стивеном Кингом. Таких контрактов заключается не больше десяти в год.

«Будет очень интересно поработать с таким материалом, у произведений Кинга большая смысловая нагрузка, — прокомментировала Диана Костырина «Российской газете». — Кроме того, он с удивительным мастерством передает атмосферу, в которой происходит действие».

