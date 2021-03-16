Протоколы для задержанных участников форума «Муниципальная Россия» составили заранее

Протоколы для депутатов, задержанных на форуме «Муниципальная Россия», были подготовлены заранее. Об этом рассказала координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова, п ишет «Дождь».

На всех задержанных участников форума депутатов «Муниципальная Россия» составили протоколы об осуществлении деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП) сообщила координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова, которая была среди задержанных. По ее словам, протоколы были составлены заранее.







Анастасия Буракова рассказала, что в отделении полиции она заметила, что все 56 листов из материалов дела «были заготовлены заранее».







«Все рапорты готовы, все постановления о возбуждении дела об административном правонарушении готовы. Весь материал собран стопочкой. Ясно было, что готовились заранее», — подчеркнула Буракова.





Она назвала задержание участников форума «спланированной спецоперацией». В пользу этого, по ее словам, указывает то, что все районные прокуроры были на работе, и большое количество полицейских вышли на дежурство в субботу. По ее мнению, власти сделали «последнее китайское предупреждение» независимым муниципальным депутатам и активистам. «Понятно, если решение принималось на самом высоком уровне, на федеральном, то и у судов будет соответствующая установка», — сказала Буракова.





Напомним, 13 марта должен был пройти первый форум независимых депутатов. Планировалось, что в нем примут участие 150 человек из 56 регионов страны. После начала форума в помещение вошли сотрудники полиции и объявили, что все участники будут задержаны. Официальная причина – «мероприятие организовано нежелательной организацией». Мероприятие организовал проект «Объединенные демократы», но задержания проводятся за осуществление деятельности «Открытой России», которая в РФ признана нежелательной организацией. Так, были задержаны депутаты городской думы Ксения Фадеева, Андрей Фатеев и Максим Забелин. Среди задержанных Евгений Ройзман, Илья Яшин, Юлия Галямина, Владимир Кара-Мурза и координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров. В итоге всех, в том числе и томских депутатов отпустили с протоколами.

