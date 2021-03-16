Добрые новости
16 марта,
2021
1
фото
Новости

Протоколы для задержанных участников форума «Муниципальная Россия» составили заранее

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Протоколы для депутатов, задержанных на форуме «Муниципальная Россия», были подготовлены заранее. Об этом рассказала координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова, пишет «Дождь».

Протоколы для задержанных участников форума «Муниципальная Россия» составили заранее

На всех задержанных участников форума депутатов «Муниципальная Россия» составили протоколы об осуществлении деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП) сообщила координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова, которая была среди задержанных. По ее словам, протоколы были составлены заранее.


Анастасия Буракова рассказала, что в отделении полиции она заметила, что все 56 листов из материалов дела «были заготовлены заранее».


«Все рапорты готовы, все постановления о возбуждении дела об административном правонарушении готовы. Весь материал собран стопочкой. Ясно было, что готовились заранее», — подчеркнула Буракова.


Она назвала задержание участников форума «спланированной спецоперацией». В пользу этого, по ее словам, указывает то, что все районные прокуроры были на работе, и большое количество полицейских вышли на дежурство в субботу. По ее мнению, власти сделали «последнее китайское предупреждение» независимым муниципальным депутатам и активистам. «Понятно, если решение принималось на самом высоком уровне, на федеральном, то и у судов будет соответствующая установка», — сказала Буракова.


Напомним, 13 марта должен был пройти первый форум независимых депутатов. Планировалось, что в нем примут участие 150 человек из 56 регионов страны. После начала форума в помещение вошли сотрудники полиции и объявили, что все участники будут задержаны. Официальная причина – «мероприятие организовано нежелательной организацией».  Мероприятие организовал проект «Объединенные демократы», но задержания проводятся за осуществление деятельности «Открытой России», которая в РФ признана нежелательной организацией. Так, были задержаны депутаты городской думы Ксения Фадеева, Андрей Фатеев и Максим Забелин. Среди задержанных Евгений Ройзман, Илья Яшин, Юлия Галямина, Владимир Кара-Мурза и координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров. В итоге всех, в том числе и томских депутатов отпустили с протоколами.

Читайте также:


«Через десять минут пришла полиция»: депутаты думы Томска задержаны на форуме в Москве

170 человек задержали на Муниципальном форуме в Москве. К части из них не пускают адвокатов

Задержанных на форуме в Москве Ксению Фадееву и Максима Забелина отпустили из полиции

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.