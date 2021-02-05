Противопожарный режим ввели в еще одном районе Томской области

Особый противопожарный режим введен на территории Томского района, сообщает региональное управление МЧС. Ведомство отмечает, что с начала года на территории Томского района произошло 37 пожаров. В прошлом году за аналогичный период времени зафиксировали в два с половиной раза меньше — 15 возгораний.







При этом с начала года в результате пожаров в Томском районе погибли три человека, в том числе один ребенок.

