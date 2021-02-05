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05 февраля,
2021
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Противопожарный режим ввели в еще одном районе Томской области

ТВ2
ТВ2
37 минут назад

Особый противопожарный режим введен на территории Томского района, сообщает региональное управление МЧС. Ведомство отмечает, что с начала года на территории Томского района произошло 37 пожаров. В прошлом году за аналогичный период времени зафиксировали в два с половиной раза меньше — 15 возгораний.


При этом с начала года в результате пожаров в Томском районе погибли три человека, в том числе один ребенок.

Противопожарный режим ввели в еще одном районе Томской области

Сейчас для стабилизации обстановки главам муниципальных образований рекомендовано организовать проверки противопожарного состояния жилого сектора. Также в рейдах будут участвовать сотрудники МЧС, полиции, представители общественных организаций.


«В первоочередном порядке комиссии посетят места проживания граждан, входящих в группы риска, а также многодетные и неблагополучные семьи. Будет усилен контроль содержания и исправности источников противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и проездов к ним и к строениям жилого сектора», — отмечают в МЧС.


В период действия особого противопожарного режима за нарушение требований пожарной безопасности предусматриваются штрафы для граждан до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических — до 400 тысяч рублей.


Продолжает действовать особый противопожарный режим в Александровском и Первомайском районах, Парабельском сельском поселении.


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