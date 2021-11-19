Протезами, которые создали ученые из ТПУ, заменили лапы бездомной собаке из Краснодара

Бездомной собаке Монике из Краснодара установили уникальные протезы на все лапы, которые заменили животному конечности. Операцию провели врачи ветеринарной клиники «БЭСТ» в Новосибирске, а ученые ТПУ нанесли на имплантаты биопокрытие для предотвращения отторжения и ускорения процессов регенерации. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что врачи клиники «БЭСТ» тесно сотрудничают со специалистами ТПУ. Ученые под руководством доцента Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Сергея Твердохлебова разработали для ветеринарных имплантатов покрытия из фосфатов кальция. Такие покрытия уже применялись при протезировании кошек и собак.

«Это первая в мире операция по вживлению сразу четырех бионических протезов собаке. Она прошла успешно. Моника уже начала самостоятельно ходить и скоро вернется к нормальной жизни», — приводит пресс-служба слова ветеринарного врача клиники «БЭСТ» Сергей Горшков.

Бездомную собаку, пострадавшую от живодеров, нашли в декабре прошлого года в станице Пластуновская Краснодарского края. Зоозащитники подобрали животное и после длительной подготовки привезли Монику в Сибирь на операцию. Она была осложнена из-за деформации костей собаки. Новые лапы были смоделированы по индивидуальной цифровой модели и напечатаны из титан-никель-ванадия на 3D-принтере. Особая пористая структура конструкции позволяет достичь максимальной остеоинтеграции.

«Для предотвращения отторжения имплантаты обработали специальным биопокрытием, разработанным томскими учеными. Оно делает имплантат похожим по свойствам на «живую» кость. Такие протезы реже отторгаются организмом, лучше приживаются и ускоряют процессы регенерации», — добавляет Сергей Горшков.

Сейчас Моника уже самостоятельно ходит гулять на улицу. После того, как процесс остеоинтеграции завершится, собаку будут готовить к выписке. История Моники тронула известную британскую зоозащитницу Кейси, которая заявила, что готова забрать животное к себе в Лондон.