«Просят деньги за доставку»: в Томске обманывают людей с инвалидностью

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В Томской области некий Владимир Никифоров предлагает бесплатно отдать оборудование для людей с инвалидностью, объясняет тем, что лицензия на тренажеры закончилась, офис закрылся. При этом просит перевести деньги за доставку на его карту. Об этом во «ВКонтакте» рассказала председатель общества инвалидов Ирина Дорохова.

Мы позвонили по указанному в посте номеру телефона. Журналисту ТВ2 ответил человек, который представился Владимиром Никифоровым. Он подтвердил, что привезет оборудование на любой адрес в «нашем городе». При этом он не назвал ни город, ни фирму, которая занимается оборудованием для людей с инвалидностью. Есть фиксированная сумма, которую должен перевести человек на банковскую карту — 2 тысячи рублей.

«Я не продаю, а отдаю оборудование для инвалидов, — говорит Владимир Никифоров. — Продавать я не имею права. У меня велотренажеры, беговые дорожки, массажные кресла. И коляски для инвалидов с электроприводом».

Владимир Никифоров предлагает оформить заявку на новое оборудование для инвалидов, отправив данные ему на телефон в Viber. Он просит показать документы, подтверждающие инвалидность.

— А вы где находитесь? — В нашем городе. — Как оформить заявку? — Отправить ФИО того, кто будет получать коляску. Мне нужны официальные документы, подтверждающие инвалидность. Потому что есть мошенники, которые забирают кресла и продают их на следующий день на «Юле».

Даритель средств реабилитации отправил нам фотографии.

По словам Владимира Никифорова, у него находятся коляски фирмы Otto Bock. Средняя стоимость коляски на рынке — 230 тысяч рублей.

Мы спросили Владимира Никифорова, можно ли нам забрать коляску самостоятельно. Он от этого предложения отказался. Настаивает на переводе денег на его карту за доставку. Офиса у компании нет, все оборудование он «хранит в Газели». По словам «дарителя» колясок, в Томской области он занимается тренажерами для людей с инвалидностью уже 19 лет.

Номер телефона, с которого предлагают купить средства реабилитации, зарегистрирован в Оренбургской области. В интернете по этому номеру есть отзыв Татьяны из Москвы. Она пишет, что человек представляется помощником президента и помогает людям, которые попали в трудную ситуацию. Чтобы получить матпомощь, нужно оплатить комиссию. Тоже 2 тысячи рублей. За последнее время с этого номера звонили в Калининград и Старый Оскол.