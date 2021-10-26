«Прошу принять меры!»: депутат облдумы Владимир Резников жалуется на плохой вывоз мусора

С июня месяца я пишу Вам об этой проблеме. Каждую неделю помощники фотографируют контейнерные площадки на округе и эти фотографии отличаются лишь набором пакетов и хлама, - сетует глава Горсетей Владимир Резников.

Владимир Резников пишет, что в обращениях к нему как к депутату в письмах и социальных сетях постоянно звучат жалобы на состояние контейнерных площадок. "Есть случаи, где к бакам невозможно подойти из-за скопившегося здесь же крупногабаритного мусора. В частности, на моем округе это наблюдается по адресам: - пер. Ботанический, 5 (это новая площадка, в обустройстве которой и мое участие); - ул. 2-я Степная, 1; - ул. Социалистическая, 27, (на повороте, это просто позор); - ул. Приветливая, 1; - ул. Косарева, 7; - ул. Косарева, 8; - ул. Елизаровых, 31; - ул. Усова, 33", - уточняет депутат облдумы.

Глава "Горсетей" считает, что адресов, где есть проблема с вывозом мусора, в городе становится все больше и больше, и с этим надо что-то делать.

Свою очередь, региональный оператор неоднократно отмечал, что вывоз крупногабаритного мусора не входит в его обязанность. В частности, в тариф регоператора не входит вывоз листвы, веток и крупногабаритного мусора: например, бревен, арматуры, кусков кровли. При этом, такой мусор очень часто встречается на контейнерных площадках и захламляет их.

«На наш взгляд, решить проблему с нелегальным складированием отходов, не относящихся к бытовым, на контейнерных площадках можно только путем увеличения суммы штрафов за отсутствие договоров с регоператором или сторонними компаниями. Мэрия Томска уже направила свои предложения в Законодательную Думу Томской области, так как изменить меры ответственности можно только на федеральном уровне», — говорил ранее вице-мэр Вячеслав Черноус.