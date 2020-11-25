«Просто отмену не проглотят»: депутаты обсудили, сохранять ли прямые выборы в Томске

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Инициативу областного депутата Игоря Чернышева об отмене прямых выборов мэра Томска обсудили сегодня на заседании комиссии по регламенту и правовым вопросам городской Думы. Члены комиссии единогласно проголосовали против этого предложения. Теперь вопрос будет рассмотрен на декабрьском собрании Думы города. При этом окончательное решение за областной Думой, которая может принять и противоположное решение.

Напомним, Игорь Чернышев внес данную инициативу в областную Думу в сентябре этого года. Сегодня на комитете он не смог присутствовать из-за положительного теста на ковид у членов его семьи и выступал по видеосвязи.

В своем выступлении он отметил, что у сегодняшнего созыва Думы есть шанс избрать компромиссного мэра, а вероятность ошибок свести к минимуму.

«Я хочу услышать мнение — в чем опасность изменения. Лозунг о том, что демократия в опасности, это, мягко говоря, не совсем так. Демократия давно закончилась, когда мы в нулевых отошли от федеративного государства и перешли к государству унитарному. Исполнительная власть, выстроив жесткую вертикаль сегодня, какого бы мэра, каким бы способом мы ни избирали, значения большого не имеет. Все равно он будет встроен в жесткую вертикаль власти», — сказал Игорь Чернышев.

По мнению Чернышева, схему прямых выборов лучше всего применять в небольших городах, где все друг друга знают. А в крупных выбирать мэра с конкурсной комиссией.

Ксения Фадеева: Вы негативно высказались о существующей вертикали власти. Вы представитель правящей партии. Вы что-то предпринимали на протяжении этих лет?

Игорь Чернышев: Я высказываю свою позицию, что в Законодательной Думе Томской области демократия в опасности. Все изменения, которые были внесены в регламент, были направлены на то, чтобы лишить депутата возможности высказываться. Что касается выборов, то в 2015 году, когда я был сенатором, была возможность определиться, каким образом будет выбираться губернатор. Я тогда стоял на позиции, что глупо выбирать губернатора всенародным голосованием при существующей вертикали власти. Поверьте, ничего бы в управлении регионом не поменялось.

Андрей Фатеев: Не считаете ли, вы что принцип избрания мэра комиссией противоречит 12 статье Конституции?

Игорь Чернышев: Разные инстанции пытались оспаривать многие моменты подобных решений, но Конституционный суд не увидел здесь нарушений. Мое отношение к конкурсной комиссии я сказал: она не является препятствием для допуска к выборам. Если человек считает, что его незаконно не допустила конкурсная комиссия до выборов, то он может это обжаловать.

Артем Канарев: Прямые выборы мэра — это по сути единственная возможность для граждан высказаться о проблемах. Почему вы хотите лишить граждан этой возможности?

Игорь Чернышев: Именно от вас зависит, есть ли у граждан возможность заявлять о проблемах. Вы формируете эту цепочку.

— Вы сомневаетесь в компетенциях предыдущих градоначальников?

Игорь Чернышев: Да. А вы нет?

Давид Аветян: Вы положительно высказываетесь о конкуренции в Думе, но почему вы считаете, что между Думой и мэром конкуренции быть не должно?

Игорь Чернышев: Исполнительная власть от слова «исполнять». Да, можно исполнять волю народа. Приведите хотя бы один пример, когда народ смог бы убрать кого-то с поста, если мэр не исполнил его волю. Вы же тоже представители народа. Держите эту планку. И вы сможете отозвать мэра, если он не будет исполнять ваши решения.

Игорь Лютаев: Не боитесь, что требования будут сформированы под конкретного человека?

Игорь Чернышев: Вы принимаете решение и вырабатываете требования к тому мэру, которого хотите видеть на этом посту.

Константин Ушаков: В Северске уже как минимум один раз поменяли схему. Как вы это оцениваете?

Игорь Чернышев: Я не житель Северска, не депутат от этого города. Мне не знакома ситуация, которая складывается там.

После ответов на вопросы настал черед выступлений. Первой слова взяла координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева:

Предложение отменить прямые выборы кажется достаточно унизительным для томичей. Томск — один из немногих городов, где прямые выборы сохранились. И мне кажется, что в будущем россияне снова должны вернуться к прямым выборам во всех городах. Мы точно не глупее американцев или европейцев. Безусловно, есть проблема маленькой явки на выборах, но это связано с тем, что желание участвовать в политике у граждан последние 20 лет отбивалось. Также единый день голосования приходится на осень, когда у россиян дача, а активная избирательная кампания начинается летом, в период отпусков, когда студенты разъезжаются по домам. Однако сейчас интерес граждан к политике возрастает. Возможно, это действующей власти не нравится, но это ее проблемы, а не томичей. Отмену прямых выборов томичи просто так не проглотят. Город изменился. Политическая ситуация изменилась.

Василий Еремин в своем выступлении отметил, что партия «Яблоко» всегда выступает за сменяемость власти: «Я считаю, что ваше предложение лишает народ права выступать источником власти. Это неуважение к человеку».

Роман Романов, партия КПРФ:

В сентябре 2018 года состоялись выборы в Колпашеве, и наш коммунист Константин Галимов-Ермак почти выиграл выборы. Областные быстро «смекнули», что это может быть не единичный случай, и буквально «под бой курантов», 25 декабря, отменили выборы в районах Томской области. Перед этим еще отменили пенсии, а потом и фактически выборы президента. Все прекрасно понимают, для чего это делается. Игорь Николаевич все очень красиво и складно говорит, но основная причина – не допустить к власти оппозиционных кандидатов. Дума, которая сегодня избрана в городе Томске, отражает запрос людей на перемены. Мы, фракция КПРФ, считаем, что выборы мэра должны быть прямыми.

Фракция ЛДПР также не поддержала отмену прямых выборов мэра Томска.

Юрий Ворошилин: «Если мы будем выбирать мэра, то мэр будет зависеть от нас. А это противоречит системе сдерживания и противовесов. Аргумент, что кошельки решают, о котором говорил Игорь Николаевич, несостоятельный. Сентябрьские выборы, на которых кандидаты обошли более влиятельных и состоятельных, это подтверждают».

Алексей Полевечко: «Не кошельки решают на выборах, а голоса наших избирателей. Наше решение лишит избирателей права голоса, и мы не должны этого допустить».

Член «Справедливой России» Константин Ушаков назвал предложенную инициативу «недальновидной, нецелесообразной и недемократичной».

Максим Резников, ЕР:

Надо дать людям, что они хотят, как развиваются, кому доверяют. Люди перестали интересоваться политикой, потому что им не дают участвовать в ней. Мы сюда пришли не для того, чтобы диктовать мэру условия. Мы должны создать условия, при которых все будет функционировать. А вообще, система противовесов во всем мире показывала себе хорошо. Это нормальная система, при которой главенствует компромисс.

Мария Худякова, ЕР:

«Меня задел очень сильно аргумент, что мы будем прописывать требования к кандидатам в мэры. Да, есть возможность поставить своего человека. Но в этом и есть главная опасность. Вспомните, как происходит в науке, когда в требованиях прописывается определенное количество статей, степень научности журналов. Получается, что если не хватает одной статьи, то человек не может участвовать в конкурсах. Вот и здесь появляется возможность для действительно достойного человека лишиться шанса стать мэром».

Андрей Фатеев, депутат от штаба Навального:

«Игорь Чернышев говорил о том, что у третьего мэра города есть проблемы с законом. Может быть, проблема не в томичах, которые доверяют партии ЕР и выбирают этих людей на пост мэра. Может быть, проблему стоит поискать в другом месте — например, в партии».

Владимир Самокиш, ЕР:

«Я попытался опросить своих избирателей. 86 % процентов высказались за прямые выборы. Я считаю, что прямое голосование должно быть. Но это решение не наше, оно будет приниматься областной властью. И я хотел бы попросить их не принимать решение об отмене прямых выборов».

Игорь Лютаев, самовыдвиженец:

«Я считаю, что любая инициатива должна нести благо. Конечно, отмена прямых выборов мэра создаст благоприятную среду для несправедливых назначений. Мы уже видели, как можно продавливать какие-то моменты, переголосовывать. Этого допускать нельзя».

Чингис Акатаев:

«Когда областной депутат Чернышев вышел к нам с инициативой об отмене выборов мэра города Томска, честно скажу, я не удивился. Это очень в духе Игоря Николаевича – сыграть, так сказать, на хайпе. Примеров тому много, наверняка запомнилось предложение депутата «перейти на родное и натуральное» — я говорю про свеклу вместо румян и российское белье вместо кружевного французского. В сентябре идея про отмену прямых выборов, высказанная Чернышевым, так и не выстрелила. Мало того, что поддержки у областных коллег не нашла, так и информационного шлейфа за собой практически не потянула. Сплошное разочарование. И тут — 13 ноября и вся эта ситуация, в которой оказался Томск. Как опытный политик, Игорь Николаевич, конечно, не мог этим не воспользоваться. А теперь серьезно. Вы знали, что только семь муниципалитетов (Якутск, Абакан, Улан-Удэ, Хабаровск, Новосибирск, Анадырь и Томск) плюс три города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) избирают мэров?