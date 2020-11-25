«Просто отмену не проглотят»: депутаты обсудили, сохранять ли прямые выборы в Томске
Инициативу областного депутата Игоря Чернышева об отмене прямых выборов мэра Томска обсудили сегодня на заседании комиссии по регламенту и правовым вопросам городской Думы. Члены комиссии единогласно проголосовали против этого предложения. Теперь вопрос будет рассмотрен на декабрьском собрании Думы города. При этом окончательное решение за областной Думой, которая может принять и противоположное решение.
Напомним, Игорь Чернышев внес данную инициативу в областную Думу в сентябре этого года. Сегодня на комитете он не смог присутствовать из-за положительного теста на ковид у членов его семьи и выступал по видеосвязи.
В своем выступлении он отметил, что у сегодняшнего созыва Думы есть шанс избрать компромиссного мэра, а вероятность ошибок свести к минимуму.
«Я хочу услышать мнение — в чем опасность изменения. Лозунг о том, что демократия в опасности, это, мягко говоря, не совсем так. Демократия давно закончилась, когда мы в нулевых отошли от федеративного государства и перешли к государству унитарному. Исполнительная власть, выстроив жесткую вертикаль сегодня, какого бы мэра, каким бы способом мы ни избирали, значения большого не имеет. Все равно он будет встроен в жесткую вертикаль власти», — сказал Игорь Чернышев.
По мнению Чернышева, схему прямых выборов лучше всего применять в небольших городах, где все друг друга знают. А в крупных выбирать мэра с конкурсной комиссией.
Ксения Фадеева: Вы негативно высказались о существующей вертикали власти. Вы представитель правящей партии. Вы что-то предпринимали на протяжении этих лет?
Игорь Чернышев: Я высказываю свою позицию, что в Законодательной Думе Томской области демократия в опасности. Все изменения, которые были внесены в регламент, были направлены на то, чтобы лишить депутата возможности высказываться. Что касается выборов, то в 2015 году, когда я был сенатором, была возможность определиться, каким образом будет выбираться губернатор. Я тогда стоял на позиции, что глупо выбирать губернатора всенародным голосованием при существующей вертикали власти. Поверьте, ничего бы в управлении регионом не поменялось.
Андрей Фатеев: Не считаете ли, вы что принцип избрания мэра комиссией противоречит 12 статье Конституции?
Игорь Чернышев: Разные инстанции пытались оспаривать многие моменты подобных решений, но Конституционный суд не увидел здесь нарушений. Мое отношение к конкурсной комиссии я сказал: она не является препятствием для допуска к выборам. Если человек считает, что его незаконно не допустила конкурсная комиссия до выборов, то он может это обжаловать.
Артем Канарев: Прямые выборы мэра — это по сути единственная возможность для граждан высказаться о проблемах. Почему вы хотите лишить граждан этой возможности?
Игорь Чернышев: Именно от вас зависит, есть ли у граждан возможность заявлять о проблемах. Вы формируете эту цепочку.
— Вы сомневаетесь в компетенциях предыдущих градоначальников?
Игорь Чернышев: Да. А вы нет?
Давид Аветян: Вы положительно высказываетесь о конкуренции в Думе, но почему вы считаете, что между Думой и мэром конкуренции быть не должно?
Игорь Чернышев: Исполнительная власть от слова «исполнять». Да, можно исполнять волю народа. Приведите хотя бы один пример, когда народ смог бы убрать кого-то с поста, если мэр не исполнил его волю. Вы же тоже представители народа. Держите эту планку. И вы сможете отозвать мэра, если он не будет исполнять ваши решения.
Игорь Лютаев: Не боитесь, что требования будут сформированы под конкретного человека?
Игорь Чернышев: Вы принимаете решение и вырабатываете требования к тому мэру, которого хотите видеть на этом посту.
Константин Ушаков: В Северске уже как минимум один раз поменяли схему. Как вы это оцениваете?
Игорь Чернышев: Я не житель Северска, не депутат от этого города. Мне не знакома ситуация, которая складывается там.
После ответов на вопросы настал черед выступлений. Первой слова взяла координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева:
Предложение отменить прямые выборы кажется достаточно унизительным для томичей. Томск — один из немногих городов, где прямые выборы сохранились. И мне кажется, что в будущем россияне снова должны вернуться к прямым выборам во всех городах. Мы точно не глупее американцев или европейцев. Безусловно, есть проблема маленькой явки на выборах, но это связано с тем, что желание участвовать в политике у граждан последние 20 лет отбивалось. Также единый день голосования приходится на осень, когда у россиян дача, а активная избирательная кампания начинается летом, в период отпусков, когда студенты разъезжаются по домам. Однако сейчас интерес граждан к политике возрастает. Возможно, это действующей власти не нравится, но это ее проблемы, а не томичей. Отмену прямых выборов томичи просто так не проглотят. Город изменился. Политическая ситуация изменилась.
Василий Еремин в своем выступлении отметил, что партия «Яблоко» всегда выступает за сменяемость власти: «Я считаю, что ваше предложение лишает народ права выступать источником власти. Это неуважение к человеку».
Роман Романов, партия КПРФ:
В сентябре 2018 года состоялись выборы в Колпашеве, и наш коммунист Константин Галимов-Ермак почти выиграл выборы. Областные быстро «смекнули», что это может быть не единичный случай, и буквально «под бой курантов», 25 декабря, отменили выборы в районах Томской области. Перед этим еще отменили пенсии, а потом и фактически выборы президента. Все прекрасно понимают, для чего это делается. Игорь Николаевич все очень красиво и складно говорит, но основная причина – не допустить к власти оппозиционных кандидатов. Дума, которая сегодня избрана в городе Томске, отражает запрос людей на перемены. Мы, фракция КПРФ, считаем, что выборы мэра должны быть прямыми.
Фракция ЛДПР также не поддержала отмену прямых выборов мэра Томска.
Юрий Ворошилин: «Если мы будем выбирать мэра, то мэр будет зависеть от нас. А это противоречит системе сдерживания и противовесов. Аргумент, что кошельки решают, о котором говорил Игорь Николаевич, несостоятельный. Сентябрьские выборы, на которых кандидаты обошли более влиятельных и состоятельных, это подтверждают».
Алексей Полевечко: «Не кошельки решают на выборах, а голоса наших избирателей. Наше решение лишит избирателей права голоса, и мы не должны этого допустить».
Член «Справедливой России» Константин Ушаков назвал предложенную инициативу «недальновидной, нецелесообразной и недемократичной».
Максим Резников, ЕР:
Надо дать людям, что они хотят, как развиваются, кому доверяют. Люди перестали интересоваться политикой, потому что им не дают участвовать в ней. Мы сюда пришли не для того, чтобы диктовать мэру условия. Мы должны создать условия, при которых все будет функционировать. А вообще, система противовесов во всем мире показывала себе хорошо. Это нормальная система, при которой главенствует компромисс.
Мария Худякова, ЕР:
«Меня задел очень сильно аргумент, что мы будем прописывать требования к кандидатам в мэры. Да, есть возможность поставить своего человека. Но в этом и есть главная опасность. Вспомните, как происходит в науке, когда в требованиях прописывается определенное количество статей, степень научности журналов. Получается, что если не хватает одной статьи, то человек не может участвовать в конкурсах. Вот и здесь появляется возможность для действительно достойного человека лишиться шанса стать мэром».
Андрей Фатеев, депутат от штаба Навального:
«Игорь Чернышев говорил о том, что у третьего мэра города есть проблемы с законом. Может быть, проблема не в томичах, которые доверяют партии ЕР и выбирают этих людей на пост мэра. Может быть, проблему стоит поискать в другом месте — например, в партии».
Владимир Самокиш, ЕР:
«Я попытался опросить своих избирателей. 86 % процентов высказались за прямые выборы. Я считаю, что прямое голосование должно быть. Но это решение не наше, оно будет приниматься областной властью. И я хотел бы попросить их не принимать решение об отмене прямых выборов».
Игорь Лютаев, самовыдвиженец:
«Я считаю, что любая инициатива должна нести благо. Конечно, отмена прямых выборов мэра создаст благоприятную среду для несправедливых назначений. Мы уже видели, как можно продавливать какие-то моменты, переголосовывать. Этого допускать нельзя».
Чингис Акатаев:
«Когда областной депутат Чернышев вышел к нам с инициативой об отмене выборов мэра города Томска, честно скажу, я не удивился. Это очень в духе Игоря Николаевича – сыграть, так сказать, на хайпе. Примеров тому много, наверняка запомнилось предложение депутата «перейти на родное и натуральное» — я говорю про свеклу вместо румян и российское белье вместо кружевного французского. В сентябре идея про отмену прямых выборов, высказанная Чернышевым, так и не выстрелила. Мало того, что поддержки у областных коллег не нашла, так и информационного шлейфа за собой практически не потянула. Сплошное разочарование. И тут — 13 ноября и вся эта ситуация, в которой оказался Томск. Как опытный политик, Игорь Николаевич, конечно, не мог этим не воспользоваться. А теперь серьезно. Вы знали, что только семь муниципалитетов (Якутск, Абакан, Улан-Удэ, Хабаровск, Новосибирск, Анадырь и Томск) плюс три города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) избирают мэров?
Готовы ли томичи реально расстаться со своим правом напрямую избирать главу города? — продолжает Чингис Акатаев. — Уверен, что нет. Более того, и там, где от прямых выборов отказались, люди тоже хотят к ним вернуться. Об этом говорят и данные социологических опросов, согласно которым 65 процентов россиян считают правильным выбирать главу самой близкой к ним ветви власти – муниципальной, и возникающие то в одном, то в другом регионе баталии по поводу возврата к системе прямого голосования. Так что лесть в сторону городских депутатов нынешнего созыва – про возможность подобрать среди нас «действительно интересную кандидатуру» – засчитана. Но не проходит. «Интересные кандидатуры» тем и интересны, что готовы открыто и честно бороться на выборах, напрямую и откровенно общаться с горожанами. А по поводу того, что томичам «не стоит более искушать судьбу, ибо не получается у горожан избирать мэра» — ведь так можно сказать о многих? Некоторые говорят, что после этой инициативы областных депутатов не надо избирать, городских достаточно. Но избирают же? Что касается тонкой остроты Игоря Николаевича про невозможность личного участия в заседании, что, мол, позволит депутатам сэкономить на яйцах… Мы можем сэкономить на СМИ – нас и так процитируют. Как раз потому, что в городской Думе на яйцах – экономить не принято.
После выступления депутатов слово взял Игорь Чернышев.
«Коллеги, я уйду, вы останетесь. Цыплят по осени считают. Я думаю, что на осенних выборах вы вспомните меня и про то, надо ли будет иметь кандидату тугой кошелек. Да, народ – источник власти. Но он реализует свою власть и через выборы депутатов. Если вспомнить историю, то мы вспомним, кто был мэром раньше, в СССР. Тогда развитие кипело, но мэра мы не избирали».
Он добавил, что на его инициативу уже пришло отрицательное заключение от администрации Томской области.
«Поверьте, не было ни одного случая, когда Дума стала бы обсуждать законопроект с отрицательным заключением. Середины у нас нет. Поэтому не переживайте, моя инициатива не пройдет. Но я жду приглашения на Думу Томска, где с удовольствием выступлю».
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