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«Просто они наиболее активные»: власти Томской области об участии ГК «Гранит» в строительстве кампуса

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Объем частных инвестиций в студенческий кампус составит более 30 миллиардов рублей. 18 миллиардов выделит федеральный бюджет, еще миллиард — областной, сообщил на пресс-конференции замгубернатора Юрий Гурдин. 

Ранее Газпромбанк и группа компаний «Гранит» создали ООО «Томский студенческий кампус». Компании подали частную концессионную инициативу об участии в проекте по созданию и эксплуатации в Томской области межвузовского кампуса. 

«Власть не вытаскивает «Гранит» в качестве основного инвестора, просто он оказался наиболее инициативным из всех. Далее — у «Гранита» наиболее впечатляющее и полное портфолио. Компания участвовала и в качестве инвестора, и в качестве генподрядчика. У него есть опыт строительства и канатной дороги, и объектов, связанных с гидрозащитой. И мы не рассчитываем только на участие «Гранита». Безусловно, он самый инициативный, и инициатива на участие в концессии вместе с Газпромбанком получена именно от них. Как правило, есть инвестор профильный, есть инвестор финансовый. Именно поэтому мы идем на согласование условий, продолжаем работать. Может, еще кто-то изъявит желание и включится в этот процесс. Все будет происходить на основе конкурса», — рассказал Юрий Гурдин.

Напомним, в декабре 2021 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин отказался покупать участок земли, принадлежавший «Карьероуправлению», для строительства кампуса. При этом, так как проект был уже представлен и утвержден Правительством, строительство кампуса должно включать канатную дорогу, спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. 

До конца февраля власти Томской области намерены провести Градостроительный совет, посвященный выбору участка земли под кампус. Сейчас вариантов — два. Планируется, что окончательное решение будет принято после обсуждения каждого участка с архитекторами региона.

По оценкам властей, к осени 2023 года будет готова проектно-сметная документация, тогда же начнутся основные строительные работы.

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