«Просто они наиболее активные»: власти Томской области об участии ГК «Гранит» в строительстве кампуса

Объем частных инвестиций в студенческий кампус составит более 30 миллиардов рублей. 18 миллиардов выделит федеральный бюджет, еще миллиард — областной, сообщил на пресс-конференции замгубернатора Юрий Гурдин.

Ранее Газпромбанк и группа компаний «Гранит» создали ООО «Томский студенческий кампус». Компании подали частную концессионную инициативу об участии в проекте по созданию и эксплуатации в Томской области межвузовского кампуса.

«Власть не вытаскивает «Гранит» в качестве основного инвестора, просто он оказался наиболее инициативным из всех. Далее — у «Гранита» наиболее впечатляющее и полное портфолио. Компания участвовала и в качестве инвестора, и в качестве генподрядчика. У него есть опыт строительства и канатной дороги, и объектов, связанных с гидрозащитой. И мы не рассчитываем только на участие «Гранита». Безусловно, он самый инициативный, и инициатива на участие в концессии вместе с Газпромбанком получена именно от них. Как правило, есть инвестор профильный, есть инвестор финансовый. Именно поэтому мы идем на согласование условий, продолжаем работать. Может, еще кто-то изъявит желание и включится в этот процесс. Все будет происходить на основе конкурса», — рассказал Юрий Гурдин.