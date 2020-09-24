Прощай, Изя!

Главный редактор ТВ2 Виктор Мучник:





«Непросто, наверное, с ней работать», — иной раз спрашивали меня про Ленку. Человек с характером, яркая, умная, с острым языком и своим мнением. На самом деле с ней очень хорошо было работать. Профессионально и по-человечески Лена была очень надежна. И даже ругаться с ней, а такое случалось, конечно, в работе, было интересно. Все годы, что работали вместе, а это было больше десятка лет, я видел, как Лена менялась и становилась профи в любом телевизионном деле, за которое бралась. И все, что делала, делала честно, от души. Когда влюбилась в находящегося под судом Александра Макарова, экс-мэра, которому, когда он был при должности, попортила немало крови, сказала мне сама: «Надо уходить. Конфликт интересов потому что». И ушла. Я знал, чем для нее была работа, как она любила эфир. Но любовь…Светлая память».





Журналист ТВ2 Юлия Корнева:





«Она и замуж вышла именно так. Когда все отвернулись и ему нужна была помощь. «Декабристка», — называли мы Ленку, когда она в очередной раз отправлялась в Иркутск на свидание с Александром Макаровым. Бывший мэр отбывал там срок. И поженились они в колонии. Дома у них на комоде стоит фотография: она, журналист и ведущая ТВ2, он еще мэр на какой-то съемке в городе. Она хотела понянчить внуков, недавно ее сын Артем женился, не довелось. «Как я буду без нее жить?» — сказал мне по телефону Александр Сергеевич. Как мы будем без нее жить?».





Ольга Богданова — бывший журналист ТВ2:





«Год назад она красила дом на Крылова,5. Когда сообщила мне о диагнозе, как всегда иронизировала. Сильная. Даже когда ей самой больше всех нужна была поддержка, она поддерживала всех остальных – мужа, сына, маму, друзей. Ни разу не пожаловалась, не заныла. «Стерва ты, конечно, зато честная,» — так я ей всегда говорила. Ленка тот человек, с которым не надо додумывать. Всегда четко обозначит свое отношение к тебе, к другим, к происходящему. Мы стали часто встречаться, между ее курсами химии, хотели, наверное, успеть наговориться, наобщаться. Но это невозможно».





Николай Воронин — бывший журналист ТВ2, сейчас журналист Би-би-си:







«Когда я пришел работать на ТВ-2, Ленка еще довольно долго оставалась для меня скорее продюсером и ведущей, чем близкой подругой. Оно и неудивительно, в конце концов, она была ровно в полтора раза меня старше: мне 22, ей 33. Кто же знал тогда, что несколько лет спустя именно с ней вдвоем мы будем сначала украшать ресторан для празднования свадьбы моего брата (пока друзья и родственники на венчании), а потом вдвоем же и вести эту свадьбу. А потом — еще через много лет — будем с ней же готовить в здании Томской медиагруппы зал для прощания с Максом. Тоже вдвоем... Я давно живу в Лондоне, и выбираться в Томск у меня получается очень редко. Но несмотря на многочисленные переезды, с тумбочки на меня по-прежнему смотрят только две фотографии. На одной - я с Максом и с мамой у подъезда нашего дома на Железнодорожной. На другой — мы вдвоем с Ленкой. Прости, что я так и не позвонил тебе до операции, Лен. А когда позвонил — было уже поздно. Прости и прощай»