Прощание с Вячеславом Новицким состоится 9 января

Сегодня ушел из жизни Вячеслав Викторович Новицкий, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, ректор Сибирского государственного медицинского университета с 1997 по 2014 год. Мой предшественник на этом посту. Неординарный во всех отношениях, талантливый и продуктивный ученый, организатор и блестящий педагог. Нет, педагог звучит обыденно. Учитель. И еще Артист. На сцене, кафедре и в жизни. Кто был лично знаком, понимает, что я имею в виду. И писатель, конечно. «Искренне...»





Честно не верится. Больше никто не обратится: «Деточка...» А о приходе Вячеслава Викторовича в Главный корпус СибГМУ мы узнавали заранее по запаху хорошего парфюма. Ну, не отнимешь...





Бесконечное уважение и благодарность за труд, силы, душу и время, которые он вложил в каждого из нас – ученики, выпускники, врачи, медсестры, все те, кто имеют отношение к медицине. Почти 17 лет на посту ректора, представляете?





Вячеслав Викторович очень любил свою семью, особенно единственного внука Диму. Выражаю соболезнование семье и глубоко скорблю вместе с ними.