Прощание с Вячеславом Новицким состоится 9 января
Прощание с Вячеславом Новицким состоится 9 января, в субботу, в актовом зале главного корпуса СибГМУ (Московский тракт, 2, 2 этаж) с 11 до 13 часов.
Экс-ректор СибГМУ ушел из жизни 7 января на 75-м году жизни. Друзья и знакомые Вячеслава Новицкого скорбят вместе с его родными и близкими.
Ольга Кобякова, экс-ректор СибГМУ (2014-2020):
Сегодня ушел из жизни Вячеслав Викторович Новицкий, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, ректор Сибирского государственного медицинского университета с 1997 по 2014 год. Мой предшественник на этом посту. Неординарный во всех отношениях, талантливый и продуктивный ученый, организатор и блестящий педагог. Нет, педагог звучит обыденно. Учитель. И еще Артист. На сцене, кафедре и в жизни. Кто был лично знаком, понимает, что я имею в виду. И писатель, конечно. «Искренне...»
Честно не верится. Больше никто не обратится: «Деточка...» А о приходе Вячеслава Викторовича в Главный корпус СибГМУ мы узнавали заранее по запаху хорошего парфюма. Ну, не отнимешь...
Бесконечное уважение и благодарность за труд, силы, душу и время, которые он вложил в каждого из нас – ученики, выпускники, врачи, медсестры, все те, кто имеют отношение к медицине. Почти 17 лет на посту ректора, представляете?
Вячеслав Викторович очень любил свою семью, особенно единственного внука Диму. Выражаю соболезнование семье и глубоко скорблю вместе с ними.
Владимир Самокиш, депутат Думы города Томска VII созыва:
Сегодня скончался Вячеслав Новицкий. Один из тех, по кому я сверял часы и кого считаю своими учителями. Врач, ученый, ректор – он, безусловно, сыграл важнейшую роль в развитии СибГМУ. Лидирующие позиции вуза — это в большой степени и его заслуга.
Он всегда был готов подставить плечо. Много помогал во время моей госслужбы томскому здравоохранению.
Светлая память.
Соболезнования родным и близким...
Василий Ханевич, старший научный сотрудник Мемориального музея «Центр изучения исторической памяти» ТОКМ:
Сегодня умер в Томске Вячеслав Викторович Новицкий, профессор МГУ, академик и многолетний ректор нашего СибГМУ. Томич с большой буквы и увлекательный собеседник. Последний раз с ним виделся у нас в музее в ноябре 2019 года на открытии выставки, посвященной его учителю, академику Д.Д. Яблокову. Тогда же записал его спич, посвященный Учителю.
А две недели назад в своем аудиоархиве нашел старую потертую аудиозапись 2003 года его интервью польскому журналисту, которого приводил в его тогда еще ректорский кабинет... Собирался ее дать при случае послушать «старому профессору». Теперь уже не смогу. Но вы можете послушать его голос.
Вечная память хорошему человеку, Томск без Вас уже будет не тот...
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