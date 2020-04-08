Прорыв в ядерной медицине: в ТПУ испытывают препарат для диагностики рака

Ученые Томского политехнического университета разработали радиофармпрепарат для сверхточной диагностики рака желудка, сообщает пресс-служба вуза. Он получен по принципиально новой для России технологии. Препарат проходит стадию клинических испытаний в НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и уже показал возможность использования при подборе наиболее эффективного лечения для конкретного пациента.

Особенность радиофармпрепарата в его структуре. Он состоит из изотопа технеций-99, каркасного белка и связующих соединений. Белок способен связываться с определенными участками раковых клеток, подводя к ним технеций. Именно по технецию врачи с помощью гамма-камеры (или однофотонной эмиссионной компьютерной томографии) очень точно видят расположение злокачественных образований.

« После такой диагностики мы можем рекомендовать назначение пациенту персонализированного лечения так называемыми таргетными препаратами», — говорит заведующий отделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии ТНИМЦ Владимир Чернов.





Разработанный радиофармпрепарат — первый для визуализации рака желудка в рамках мегагранта ТПУ, который получил поддержку от российского правительства в ноябре 2019 года. На базе Томского политеха создан междисциплинарный коллектив из химиков, провизоров, медиков, биохимиков и специалистов по ядерной медицине. Работы по мегагранту ТПУ возглавил профессор Уппсальского университета в Швеции Владимир Толмачев — один из ведущих специалистов в мире в области радиохимии.





«Наша задача — создать линейку радиофармпрепаратов сначала для более эффективной диагностики раковых заболеваний, а затем и для их терапии. Чтобы в одном препарате сочетались функции диагностики и лечения, — пояснил проректор ТПУ по научной работе и инновациям Мехман Юсубов. — Реализация этого проекта позволит Томску укрепить свой статус как центра ядерной медицины. У нас для этого есть все: инфраструктура для производства изотопов — исследовательский ядерный реактор ТПУ, циклотрон, компетенции в области физики и химии, мощная медицинская база региона. Нам важно довести такие передовые технологии до конкретных пациентов».