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29 апреля,
2020
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Новости

«Прорвемся!»: канал «Дождь» проведет музыкальный марафон в поддержку медиков

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Телеканал «Дождь» проведет музыкальный марафон «Прорвемся!» в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом. Деньги, собранные за время марафона, пойдут на покупку средств индивидуальной защиты для врачей и оплату поездок медиков и социальных работников на вызовы в регионах.

«Прорвемся!»: канал «Дождь» проведет музыкальный марафон в поддержку медиков

В музыкальной части марафона выступят «Мумий Тролль», Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Mgzavrebi, Юрий Шевчук, Ёлка, Шура Би-2, IOWA, Вячеслав Бутусов, Мот, «Браво», «Чайф», «Несчастный случай», «Ночные снайперы», Федор Чистяков, Zero People, «Порнофильмы», Мари Краймбрери и Pizza.


Гостями программы станут  Кристина Орбакайте, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Юлия Высоцкая, Владимир Познер, Анна Меликян, Ингеборга Дапкунайте и другие.


Марафон будет проходить 30 апреля с 12 до 20 часов в прямом эфире канала «Дождь». 


Ранее ТВ2 сообщало, что  профсоюз «Альянс врачей» направил письмо в ФСБ России, в котором утверждает, что врачам критически не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ). В письме, адресованном главе ФСБ Александру Бортникову, «Альянс врачей»  утверждает, что ситуация со средствами индивидуальной защиты в стране критическая и что в ряде регионов врачам и медсестрам не хватает даже масок.

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