Пропавший самолет Ан-28 нашли. Все пассажиры живы

Самолет совершил жесткую посадку. По предварительным данным, среди пассажиров есть выжившие — их видно с воздуха.

Все люди, находившиеся в самолете 19 человек (включая экипаж), из них 2 детей живы, сообщает ГУ МЧС РФ по Томской области. Добавляется, что вертолет со спасателями приземлился в месте жесткой посадки самолета Ан-28.

Дополнительно из Томска будут направлены вертолеты для эвакуации пассажиров.

Пассажиры будут доставлены в Томск вертолетом, с дозаправкой в Бакчаре.