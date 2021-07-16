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Главная Новости Пропавший самолет Ан-28 нашли. Все пассажиры живы
Новости

Пропавший самолет Ан-28 нашли. Все пассажиры живы

ТВ2
ТВ2 ТВ2
7 часов назад

Пассажирский Ан-28 пропавший под Томском, нашли.

Самолет совершил жесткую посадку. По предварительным данным, среди пассажиров есть выжившие — их видно с воздуха.

Все люди, находившиеся в самолете 19 человек (включая экипаж), из них 2 детей  живы, сообщает ГУ МЧС РФ по Томской области. Добавляется, что вертолет со спасателями приземлился в месте жесткой посадки самолета Ан-28.

Дополнительно из Томска будут направлены вертолеты для эвакуации пассажиров.

Пассажиры будут доставлены в Томск вертолетом, с дозаправкой в Бакчаре.

Телеграмм-канал 112 сообщает, что у пилота Анатолия Прыткова перелом ноги. 

Остальные находившихся на борту серьезных травм не получили - только ссадины и небольшие повреждения.

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