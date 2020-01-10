Пропавшую в Рождество 69-летнюю томичку нашли живой

Ранее ТВ2 сообщало, что днем 7 января пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Было известно, что женщине 69 лет и она нуждается в медицинской помощи.





«Найдена, жива», — написали в группе томского отряда «Лиза Алерт» в 00:30 часов 10 января.