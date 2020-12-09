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09 декабря,
2020
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Пропавшего в Томске подростка последний раз видели у озера Песчаное

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томске продолжаются поиски 17-летнего Георгия Потовского. Последний раз он был зафиксирован камерами наружного наблюдения в районе озера Песчаное в окрестностях поселка Тимирязево, сообщает региональный Следственный комитет.

Пропавшего в Томске подростка последний раз видели у озера Песчаное

Напомним, Георгий Потовский ушел из дома 30 ноября и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство». Для расследования дела создана следственная группа.


Ранее поисковые группы «Лизы Алерт» осмотрели район пропажи, стадион Буревестник, район Лагерного сада, оклеили ориентировками город и другие населенные пункты области.


«Мы проверяем все поступающие к нам свидетельства. Ребята осмотрели территорию возле Сенной Курьи, поселки Северный и Серебряный бор и прилегающий к ним лес. Совместно с полицией, СК, ГИБДД работаем в районе озера Песчаное. Связь плохая, не везде можно проехать на машине», — сообщал отряд в выходные.


В настоящее время следователи, а также сотрудники органов внутренних дел проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.


СК просит всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, обратиться в СУ СК России по Томской области по телефону 8-913-811-49-30 (телефон дежурной службы следственного управления, круглосуточно, без выходных дней), 60-03-34 (отдел криминалистики СУ СКР по Томской области).

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