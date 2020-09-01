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01 сентября,
2020
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Новости

Пропавшего в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В лесу под Новосибирском обнаружили тело 15-летнего Олега Иванова, который пропал два месяца назад. Подросток, у которого был аутизм, потерялся во время прогулки с отцом. Тело мальчика нашли в четырех километрах от того места, где подросток бесследно исчез. 

Пропавшего в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым
Фото: «Лиза Алерт. Новосибирск»

Олег Иванов потерялся 1 июля.  Подросток с отцом приехали в Октябрьский район на остановку ТЭЦ-5 и пошли по тропинке по направлению к МЖК «Восточный». По дороге им встретился мужчина с большой собакой. Собака напугала подростка, он убежал от отца, пока тот требовал от мужчины пристегнуть собаку на поводок.


Поиски Олега продолжались в течение месяца. В них участвовали волонтеры, сотрудники МЧС, правоохранительных органов.


«В ходе поисковых мероприятий в лесном массиве, в 4 км от места исчезновения, было обнаружено тело пропавшего Олега Иванова. При осмотре останков потерпевшего признаков насильственной смерти не установлено. Точную причину смерти потерпевшего установит судебно-медицинская экспертиза», — сообщается на сайте СКР по Новосибирской области.


Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Его расследование продолжается.

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