Пропавшего в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым

В лесу под Новосибирском обнаружили тело 15-летнего Олега Иванова, который пропал два месяца назад. Подросток, у которого был аутизм, потерялся во время прогулки с отцом. Тело мальчика нашли в четырех километрах от того места, где подросток бесследно исчез.

Олег Иванов потерялся 1 июля. Подросток с отцом приехали в Октябрьский район на остановку ТЭЦ-5 и пошли по тропинке по направлению к МЖК «Восточный». По дороге им встретился мужчина с большой собакой. Собака напугала подростка, он убежал от отца, пока тот требовал от мужчины пристегнуть собаку на поводок.





Поиски Олега продолжались в течение месяца. В них участвовали волонтеры, сотрудники МЧС, правоохранительных органов.





«В ходе поисковых мероприятий в лесном массиве, в 4 км от места исчезновения, было обнаружено тело пропавшего Олега Иванова. При осмотре останков потерпевшего признаков насильственной смерти не установлено. Точную причину смерти потерпевшего установит судебно-медицинская экспертиза», — сообщается на сайте СКР по Новосибирской области.





Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Его расследование продолжается.

