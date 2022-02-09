«Промышленность у нас серьезно стоит на ногах»: промпроизводство в Томской области в 2021 году выросло на 6,3%

Он отметил, что индекс промышленного производства в регионе достиг 106,2%, что выше общероссийских показателей на 1%, а оборот промышленности превысил допандемийные показатели: если в 2019 году оборот промышленности Томской области составлял 439 млрд рублей, то по итогам 2021 года он был 496 млрд рублей, то есть вырос на 12%. «Промышленность у нас серьезно стоит на ногах. Основу промышленности составляет добыча полезных ископаемых, обработка и энергетика», - отметил Антонов.

Томская область вышла на первое место в Сибирском федеральном округе по темпам роста промышленности по итогам 2021 года. Об этом сообщил на отчетной пресс-конференции замгубернатора региона по экономике Андрей Антонов.

По информации Андрея Антонова, обрабатывающая промышленность второй год показывает рост, в 2021 году она выросла на 11,5%. Произошел рост и в сфере пищевой промышленности - он составил 4,4%.

Производство электронных и оптических изделий выросло на 5,8%, обработка древесины - на 20,2%, производство химических изделий - на 5,6%, нефтепродуктов - на 32,6%, резиновых и пластмассовых изделий - в 1,4 раза.

В сфере машиностроения на 18,3% выросло производство машин и оборудования (за счет нефтепромыслового оборудования). При этом на 11,5% снизилось металлургическое производство.

Вместе с тем в сфере строительства в 2021 году объем выполненных работ был на 10,8% ниже, чем в 2020 году. Однако в денежном выражении он вырос на 6,9%, до 62,2 млрд рублей. Ввод жилья в 2021 году составил 476,6 тыс. кв. метров, что на 5,6% больше, чем годом ранее. Показатель вырос за счет индивидуального жилищного строительства.

«Предприятиями построено 177,0 тыс. кв. метров жилья. По сравнению с 2020 годом предприятия уменьшили ввод жилья на 8,5%. Населением за счет собственных и заемных средств построено 299,6 тыс. кв. метров жилья, что составило 62,9% от областного ввода жилья. Темпы индивидуального жилищного строительства выросли на 16,1% по сравнению с 2020 годом», — говорится в сообщении Томскстата.

Что касается объемов добычи нефти и газового конденсата в Томской области в 2021 году, то они выросли по сравнению с 2020 годом, но не дотянули до уровня 2019 года. Добыча нефти составила 7,2 млн тонн, природного и попутного газа - 5,8 млрд кубометров, сообщил вице-губернатор Томской области.

Напомним, в 2020 году в Томской области было добыто 6,8 млн тонн нефти и газоконденсата и 5,6 млрд кубометров газа. Таким образом, эти показатели в 2021 году выросли на 5,9% и 3,6% соответственно.

Для справки: В Томской области добывается около 2% российской нефти. Максимальные объемы добычи углеводородного сырья в постсоветское время на территории области были достигнуты в 2004 году: было добыто свыше 15 млн тонн нефти, около 0,4 млн тонн конденсата и свыше 5 млрд м3 газа.