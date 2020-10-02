Промплощадки, Иркутский тракт и Черемошники: эксперты обсудили, где строить в Томске

Замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел заседание градосовета, на котором обсудили территории под застройку микрорайонов в Томске.

Заммэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров рассказал, на каких территориях возможно строительство. В частности, администрация города с помощью нацпроекта «Жилье и городская среда» планирует расселять аварийные дома, чтобы затем отдавать эти территории под застройку.





«К наиболее перспективным площадкам со значительным свободным ресурсом можно отнести Сосновый Бор, Солнечную Долину и участок возле томской ОЭЗ, — приводит пресс-служба слова Алексея Макарова. — Всего это порядка 100 гектар, где можно ввести более 500 тысяч квадратных метров жилья».





Кроме того, мэрия предлагает застраивать территории на Иркутском тракте, на ул. Большой Подгорной и на Черемошниках в целом, на ул. Яковлева, ул. Ивановского, ул. Мокрушина, в поселке Светлом, на Кузовлевском тракте. Также возможно будет застраивать бывшие промышленные площадки, например, на пр. Кирова, на ул. Войкова, ул. Нижне-Луговой и на других территориях.