Промплощадки, Иркутский тракт и Черемошники: эксперты обсудили, где строить в Томске
Замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел заседание градосовета, на котором обсудили территории под застройку микрорайонов в Томске.
Заммэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров рассказал, на каких территориях возможно строительство. В частности, администрация города с помощью нацпроекта «Жилье и городская среда» планирует расселять аварийные дома, чтобы затем отдавать эти территории под застройку.
«К наиболее перспективным площадкам со значительным свободным ресурсом можно отнести Сосновый Бор, Солнечную Долину и участок возле томской ОЭЗ, — приводит пресс-служба слова Алексея Макарова. — Всего это порядка 100 гектар, где можно ввести более 500 тысяч квадратных метров жилья».
Кроме того, мэрия предлагает застраивать территории на Иркутском тракте, на ул. Большой Подгорной и на Черемошниках в целом, на ул. Яковлева, ул. Ивановского, ул. Мокрушина, в поселке Светлом, на Кузовлевском тракте. Также возможно будет застраивать бывшие промышленные площадки, например, на пр. Кирова, на ул. Войкова, ул. Нижне-Луговой и на других территориях.
Так на территории бывшего ГПЗ-5 уже началось возведение жилого комплекса «Михайловский парк-квартал». Срок реализации проекта — 5 лет, инвестиции составят 5 млрд рублей. Планируется, что проживать в новом районе будут около 4 тыс. человек.
Проектом предусматривается строительство наземного и подземного паркинга, школы и детского сада.
На бывшей промплощадке уже демонтированы старые конструкции и коммуникации, а новые подсоединены к городским.
Эксперты отметили, что предлагаемое в проектах озеленение, в том числе сады на крышах домов, потребуют больших вложений на содержание. Также застройщику предложили рассмотреть дополнительные варианты размещения соцобъектов.
По словам вице-губернатора Евгения Паршуто, представленные планы по перспективной жилой застройке потребуют серьезных ресурсов, в том числе кадровых, для подготовки земель и взаимодействия в потенциальными инвесторами.
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