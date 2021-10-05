Променяли Черное на Обское: где отдыхали томичи этим летом

Сибирь нравится томичам больше, чем краснодарские курорты и отдых в столице. Самые желанные регионы страны для путешествий у жителей области – Новосибирск, Кузбасс, Алтай, Хакасия и Красноярск. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав миграцию мобильного трафика своих абонентов этим летом.

Растущий интерес томичей к поездкам в близлежащие регионы наблюдается уже 4 сезон. В среднем каждый 5 житель Томской области отправляется за впечатлениями в соседние края. В этом году абоненты МегаФона сгенерировали в сибирских путешествиях 94% от общего трафика в поездках по стране. Активнее всего отдыхающие общались по телефону и онлайн в июле и августе – это самый популярный период для летних отпусков в регионе.