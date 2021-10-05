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Променяли Черное на Обское: где отдыхали томичи этим летом

ТВ2 ТВ2

Сибирь нравится томичам больше, чем краснодарские курорты и отдых в столице. Самые желанные регионы страны для путешествий у жителей области – Новосибирск, Кузбасс, Алтай, Хакасия и Красноярск. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав миграцию мобильного трафика своих абонентов этим летом.

Растущий интерес томичей к поездкам в близлежащие регионы наблюдается уже 4 сезон. В среднем каждый 5 житель Томской области отправляется за впечатлениями в соседние края. В этом году абоненты МегаФона сгенерировали в сибирских путешествиях 94% от общего трафика в поездках по стране. Активнее всего отдыхающие общались по телефону и онлайн в июле и августе – это самый популярный период для летних отпусков в регионе.

Столица Сибири - бессменный фаворит для длительных каникул и поездок выходного дня. Каждый летний сезон трафик в поездках на Обское море, экскурсии в зоопарк и шопинг увеличивается почти в 1,5 раза.

Томичи опровергли теорию, что самое желанное место для отдыха — Краснодарский край. Число абонентов МегаФона, путешествующих из Томской области к Черному морю снизилось на 8%. А вот к берегам алтайской Катуни стабильно приезжают порядка 17%. Поездкам в Кузбасс, в Красноярск, а также в Хакасию отдают предпочтение 37% томичей. 
72% жителей области на отдыхе традиционно пользовались смартфонами, которые год к году становятся незаменимыми в поездках благодаря своей мультифункциональности. Самым путешествующим смартфоном стал Huawei Honor 4C Play. Популярными моделями в дороге также были Asus Zenfone Go и Fly Stratus 7. С 2018 года мобильный трафик в летних поездках по Сибири увеличился в 5 раз и составил 660 ТБ.

Автор:  ТВ2

Абоненты из Томской области предпочли этим летом отдохнуть недалеко от родного региона, что подтверждает растущий трафик в соседних городах, – комментирует Андрей Ким, директор МегаФона в Томской области. – Инфраструктура связи от Новосибирска до Хакасии дает возможность комфортно пользоваться привычными онлайн-сервисами в дороге, на отдыхе. Активное строительство сети 4G позволило увеличить скорость передачи данных в популярных городах Сибири в среднем на 13%.

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