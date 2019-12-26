Прокурора Норильска арестовали по подозрению во взятке. Подчиненные обвиняли его в коррупции и отсутствии на работе

Главу прокуратуры Норильска Хаваж-Бауди Гутаева арестовали по подозрению в получении взятки, сообщается на сайте Красноярского краевого суда. По данным Life.ru , правоохранители заинтересовались Гутаевым после того, как подчиненные обвинили его в коррупции, некомпетентности и отсутствии на работе .

Хаваж-Бауди Гутаев возглавил прокуратуру Норильска в 2018 году. Ранее он работал старшим помощником прокурора Чечни по СМИ. Подчиненные Гутаева жаловались генпрокурору РФ Юрию Чайке, что в течение «последних двух лет испытывают оскорбительное, издевательское отношение» начальника, сообщает канал Life.

В течение 2019 года Гутаев не организовал никакой полезной деятельности, полностью устранился от самостоятельной работы, проводя только личный пиар, — пишут в жалобе сотрудники норильской прокуратуры. — Причиной является отсутствие юридической грамотности в силу полученного образования, невладение действующим законодательством… В нашем коллективе работают люди более 15 лет, и такого безобразия не было.

Также подчиненные обвинили Гутаева в тесном контакте с выходцами из Северного Кавказа, «превращении прокуратуры в бюро услуг», помощи преступникам и молитвах на работе.



Телеграм-канал «Борус» опубликовал полный текст коллективной жалобы на имя гепрокурора РФ, цитаты из которого приводит Life.ru. В документе говорится, что отец Хаваж-Бауди Гутаева — бывший министр финансов Чечни Ахмед Гутаев, а Гутаев-младший возглавил прокуратуру Норильска благодаря дружбе отца с прокурором Красноярского края Михаилов Савчиным. Сейчас Ахмед Гутаев занимает пост замглавы Березовского района Красноярского края по обеспечению жизнедеятельности, взаимодействию с органами местного самоуправления и правоохранительными органами.





Суд поместил Хаваж-Бауди Гутаева в СИЗО на два месяца. По указанию прокурора края Гутаев отстранен от исполнения служебных обязанностей, ему грозит до шести лет лишения свободы.