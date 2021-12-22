Прокурор потребовал пять лет лишения свободы для мэра Томска Ивана Кляйна

Прокурор Сергей Шабалин, выступающий обвинителем в деле Ивана Кляйна, попросил назначить мэру Томска наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он просит назначить дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на три года.
Напомним, Ивана Кляйна обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
Мэр Томска не признает свою вину. В своей речи в суде он отмечал, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре — бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра — Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».
По версии следствия, Иван Кляйн, будучи мэром Томска, продолжал руководить «Томским пивом», добиваясь для предприятия определенных льгот, в то время, как его жена Галина Кляйн была лишь номинальным директором предприятия. Кроме того, следствие утверждает, что Кляйн умышленно допустил нарушения при выделении участка земли своей дочери Светлане, а также незаконно отказал предпринимателю Ринату Аминову в изменении территориальной зоны участка земли на улице Мокрушина, опасаясь, что строительство нового микрорайона негативно скажется на развитии одной из площадок «Томского пива». Якобы, с этой целью Иван Кляйн дал Анне Подгорной незаконное поручение — внести сведения о наличии санитарно-защитной зоны «Томского пива» в систему «ГеоКад».
При этом, руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Пичугина, в ходе суда подчеркивала, что нормативная зона Радиотехнического завода, на месте которого Ринат Аминов планировал строительство микрорайона, по-прежнему существует и формально ее никто не отменял.
По утверждению адвокатов, причиной для отказа стала не санитарно-защитная зона «Томского пива», установленная в феврале 2017 года, а нерешенный вопрос транспортной доступности микрорайона Мокрушинский.
Сегодня в Советском районном суде начались прения. В ходе заседания оказалось, что потерпевший Ринат Аминов не желает участвовать в судебных прениях. Гособвинитель же в своем выступлении рассказал, что считает вину Ивана Кляйна доказанной. Сергей Шабалин отметил «семейственность» в ведении бизнеса. По его словам, данная «семейственность» проявляется, в том числе, и в увеличении благотворительной деятельности «Томского пива» после избрания Кляйна мэром города.
«Что было причиной такой щедрости: беспокойство о нуждах города, или создание дополнительного политического имиджа своего основного акционера? На этот вопрос пусть каждый найдет сам свой ответ», — сказал Сергей Шабалин.
В своей речи он опирался на показания Анны Подгорной, Рината Аминова и Евгения Сурикова.
«С учетом совокупности исследованных доказательств виновность подсудимого находит своё подтверждение. При рассмотрении вопроса о назначении наказания необходимо учесть характер и степень общественной опасности деяний, личность подсудимого. Все совершенные деяния относятся к преступлениям коррупционной направленности, обладают высокой степенью общественной опасности, поскольку приводят к дискредитации деятельности органов власти. Иван Григорьевич Кляйн хороший семьянин, имеет высшее образование, множество наград, званий, своей трудовой деятельностью заслужил благодарность жителей города Томска, это, бесспорно, это не оспаривается. Количество поддерживающих его граждан гораздо выше количества собранных в его поддержку подписей. Этот момент необходимо учитывать, но необходимо учитывать и характер совершенных действий», — говорит Сергей Шабалин.
Он отмечает, что состояние здоровья Кляйна не «препятствуют назначению наказания в виде лишения свободы». В итоге, Сергей Шабалин попросил назначить мэру Томска наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он просит назначить дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на три года.