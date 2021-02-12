Прокуратура запретила светить фонариками 14 февраля Штабу Навального в Томске

Прокуроры Дмитрий Панько и Александр Харченко вручили предостережение городским депутатам и руководителям Штаба Навального в Томске Андрею Фатееву и Ксении Фадеевой о недопустимости проведения акции 14 февраля. «Они действительно хотят запретить нам светить фонариками в наших дворах без их разрешения», — пишет Ксения Фадеева в своем телеграм-канале.

Напомним, что днем раньше АН ТВ2 получило письмо от Роскомнадзора , в котором говорится, что публикация об акции с фонариками 14 февраля содержит призывы к массовым беспорядкам и должна быть удалена, иначе ведомство заблокирует наш сайт.

4 февраля Леонид Волков сообщил, что соратники Навального не планируют больше акций. Но чуть позже анонсировал мирную акцию с фонариками в День влюбленных.





Генпрокуратура, СК и МВД предупредили о недопустимости несогласованных акций и ответственности за участие в них после того, как сторонники Навального анонсировали акцию с фонариками.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также комментировал акцию с фонариками. Он не смог сказать, расценивается ли предложение сторонников Навального устроить акцию с фонариками как призыв к несогласованным мероприятиям.





«Затрудняюсь сказать. В кошки-мышки мы ни с кем играть не будем, но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — цитировал Пескова Интерфакс.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что акция организуется под влиянием Запада.

«Там цветочки бывают, ленточки», — цитирует Интерфакс ее слова, сказанные в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Она отметила, что так обычно готовят акции со стороны США, натовских и брюссельских структур. «Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хештеги. Мы не только видим, мы знаем. Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идет работа», — сказала Захарова.





А вице-спикер Гордумы Петр Толстой сравнил запланированную акцию с фонариками с действиями «перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда».





В общем, российские государственные структуры, похоже, к попытке устроить 14 февраля флешмоб с фонариками отнеслись с большой серьезностью. Ну, и промоутировали ее с использованием всех имеющихся ресурсов.





Читайте также: Роскомнадзор пригрозил АН ТВ2 блокировкой за новость про акцию с фонариками соратников Навального

50 томичей задержали на мирных акциях в поддержку Навального 23 и и 31 января

«Долой дворцы», «Свободу»: как в Томске прошел митинг в поддержку Алексея Навального. Онлайн

Алексей Навальный вернулся после реабилитации в Россию. Его задержали. Главное





ПОДДЕРЖИ ТВ2







