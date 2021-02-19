Добрые новости
19 февраля,
2021
1
фото
Новости

Прокуратура запретила рубить деревья в памятнике природы «Челбак» вблизи Асино

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

Природоохранная прокуратура через суд исключила памятник природы «Челбак» из границ участка для заготовки древесины. В декабре прошлого года жители деревни Старо-Кусково вблизи урочища сообщали, что неизвестные рубят деревья в «Челбаке».

Прокуратура запретила рубить деревья в памятнике природы «Челбак» вблизи Асино

В ведомстве сообщили, что включение памятника природы в состав участка, арендованного для лесозаготовки, противоречит режиму особо охраняемой природной территории. Директору «КФХ «Нива», арендовавшему участок, объявили предостережение.


Прокурор направила иск к департаменту лесного хозяйства Томской области и «КФХ «Нива» с требованием изменить условия аренды леса и исключить территорию «Челбака» площадью 379, 1 гектара из участка, предоставленного лесозаготовителю. Суд полностью удовлетворил иск ведомства.

Напомним, с конца ноября 2020 года в Асиновском районе рядом с деревней Старо-Кусково началась валка леса, в том числе ценных хвойных пород деревьев – кедра и лиственницы. 

Валку леса производили валочными машинами, варварски истребляя все подряд, в том числе кедр, лиственницу, – сообщала жительница района Наталья Журова. — Болото еще не промерзло, от колес тяжелой техники остались глубокие ямы, более метра, молодая поросль деревьев, кустарники, травы – все погибло!

Местные жители обратились в региональное отделение ОНФ. Активисты предложили властям восстановить прежние границы особо охраняемой природной территории (ООПТ), признав всю территорию урочища «Челбак» памятником природы. После сообщений о рубках проверку их законности начала прокуратура.

Болотное урочище «Челбак» — памятник природы в Асиновском районе Томской области. Площадь «Челбака» составляет 412 гектар, большую ее часть занимает болтов. На территории памятника обитают 86 видов птиц. Среди них большой кроншнеп, дербник и серый журавль, занесены в Красную книгу Томской области.

ПОДДЕРЖИ ТВ2Мы пишем о важном.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.