Прокуратура запретила рубить деревья в памятнике природы «Челбак» вблизи Асино

Природоохранная прокуратура через суд исключила памятник природы «Челбак» из границ участка для заготовки древесины. В декабре прошлого года жители деревни Старо-Кусково вблизи урочища сообщали, что неизвестные рубят деревья в «Челбаке».

Прокурор направила иск к департаменту лесного хозяйства Томской области и «КФХ «Нива» с требованием изменить условия аренды леса и исключить территорию «Челбака» площадью 379, 1 гектара из участка, предоставленного лесозаготовителю. Суд полностью удовлетворил иск ведомства. Напомним, с конца ноября 2020 года в Асиновском районе рядом с деревней Старо-Кусково началась валка леса , в том числе ценных хвойных пород деревьев – кедра и лиственницы.

В ведомстве сообщили, что включение памятника природы в состав участка, арендованного для лесозаготовки, противоречит режиму особо охраняемой природной территории. Директору «КФХ «Нива», арендовавшему участок, объявили предостережение.

Валку леса производили валочными машинами, варварски истребляя все подряд, в том числе кедр, лиственницу, – сообщала жительница района Наталья Журова. — Болото еще не промерзло, от колес тяжелой техники остались глубокие ямы, более метра, молодая поросль деревьев, кустарники, травы – все погибло!

Местные жители обратились в региональное отделение ОНФ. Активисты предложили властям восстановить прежние границы особо охраняемой природной территории (ООПТ), признав всю территорию урочища «Челбак» памятником природы. После сообщений о рубках проверку их законности начала прокуратура.





Болотное урочище «Челбак» — памятник природы в Асиновском районе Томской области. Площадь «Челбака» составляет 412 гектар, большую ее часть занимает болтов. На территории памятника обитают 86 видов птиц. Среди них большой кроншнеп, дербник и серый журавль, занесены в Красную книгу Томской области.



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