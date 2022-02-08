Прокуратура Забайкалья не нашла нарушений в призыве депутата «ставить к стенке» зоозащитников

Прокуратура Забайкальского края отказала в возбуждении административного дела в отношении депутата регионального заксобрания Александра Михайлова. Ранее на депутата, призвавшего «ставить к стенке» защитников бродячих животных, поступило 76 заявлений об оскорблении, сообщает Чита.ру.

По информации издания, граждане, написавшие заявления, требовали завести на Михайлова дело о публичном оскорблении (часть 2 статьи 5.61 КоАП, наказание для должностных лиц — штраф от 50 до 100 тысяч рублей). В определении об отказе в возбуждении дела говорится, что прокуратура не нашла в словах депутата высказываний в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали форме.

Напомним, 26 января Михайлов назвал зоозащитников, которые отстаивают права бродячих животных, «пятой колонной», заявив, что они угрожают безопасности России. После многочисленных обращений граждан депутату вынесли «публичное порицание» и отстранили от должности главы комиссии заксобрания по этике.

Комментарий Александра Михайлова был связан с гибелью в забайкальском селе Домна семилетней девочки, на которую напала стая бродячих собак. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за изменение закона об отлове бродячих животных. В Забайкалье в связи с многочисленными нападениями бродячих животных на людей ввели режим повышенной готовности.