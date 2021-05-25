Прокуратура возбудила дело о мошенничестве на одного из томских мусорных регоператов

Прокуратура Томской области на основании материалов, поступивших из регионального управления ФСБ, возбудила дело о мошенничестве при получении субсидий томским региональным оператором по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск». Компания прекратила деятельность в Томской области в декабре 2020 года.

Надзорное ведомство установило, что «Экология-Новосибирск» заключила соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию расходов, понесенных при работе регоператором по обращению с ТКО. При этом распорядителю субсидий предоставляла недостоверные сведения, за счет чего неправомерно получила более 8,5 млн рублей господдержки.







Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. СК рассмотрел их и возбудил уголовное дело по статье «мошенничество».





Напомним, «Экология-Новосибирск» стала региональным оператором в Томской области по временной схеме и без конкурса. Компания вывозила мусор из трех районов Томской области и города Кедровый. В декабре 2020 «Экология-Новосибирск» разорвала контракт с регионом, сославшись на невыгодный тариф. На ее место пришел новый регоператор «Транспортные коммунальные системы».





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