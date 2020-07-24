Прокуратура: власти региона с 2018 года не могут создать «зеленый щит» вокруг Томска и Северска

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Областные власти за два года не установили границы лесопаркового зеленого пояса вокруг Томска и Северска. Суд обязал департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды провести работы в течение года.

В 2018 году Общественная палата Томской области и ОНФ предложили создать лесопарковый зеленый пояс. По мнению общественников и экологов, в состав «зеленого щита» должны войти лесопарковые зеленые зоны в городе Томске в районе Соснового бора, Кузовлевского тракта, поселка Светлый, мкр. Солнечная долина, Академгородка, пос. Заварзино, Лагерного сада (до пос. Аникино и Басандайка, пос. Тимирязево, Дзержинское, Юбилейный).

Кроме того, активисты ОНФ предлагают включить в состав «зеленого щита» городские леса в Томске, которые защищают город от вредных выбросов и запахов, идущих с местных производств, от сильных ураганных ветров, выполняют рекреационную функцию.



Депутаты областной Думы в том же 2018 году инициативу поддержали. Они постановили создать лесопарковый зеленый пояс вокруг Томска и Северска площадью 2837 гектаров.