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24 июля,
2020
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Прокуратура: власти региона с 2018 года не могут создать «зеленый щит» вокруг Томска и Северска

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Областные власти за два года не установили границы лесопаркового зеленого пояса вокруг Томска и Северска. Суд обязал департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды провести работы в течение года.

В 2018 году Общественная палата Томской области и ОНФ предложили создать лесопарковый зеленый пояс. По мнению общественников и экологов, в состав «зеленого щита» должны войти лесопарковые зеленые зоны в городе Томске в районе Соснового бора, Кузовлевского тракта, поселка Светлый, мкр. Солнечная долина, Академгородка, пос. Заварзино, Лагерного сада (до пос. Аникино и Басандайка, пос. Тимирязево, Дзержинское, Юбилейный).


Кроме того, активисты ОНФ предлагают включить в состав «зеленого щита» городские леса в Томске, которые защищают город от вредных выбросов и запахов, идущих с местных производств, от сильных ураганных ветров, выполняют рекреационную функцию.

Депутаты областной Думы в том же 2018 году инициативу поддержали. Они постановили создать лесопарковый зеленый пояс вокруг Томска и Северска площадью 2837 гектаров.

Прокуратура: власти региона с 2018 года не могут создать «зеленый щит» вокруг Томска и Северска

«На протяжении двух лет после принятия Законодательной Думой Томской области решения о создании такой территории вокруг города Томска и ЗАТО Северск достаточных мер для определения границ лесопаркового зеленого пояса и внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости уполномоченным региональным органом власти не принято», — сообщается на сайте прокуратуры.


Томский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Борзенко обратилась в суд, чтобы обязать департамент провести эту работу. Кировский районный суд эти требования удовлетворил. 


В ходе суда ответчик представил документы, свидетельствующие о значительном  увеличении площади лесопаркового зеленого пояса. В настоящее время  проектируемая территория составляет около 85 тыс. гектаров. Суд постановил, что в течение года должны быть выполнены необходимые работы, а данную территорию должны поставить на кадастровый учет. 


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