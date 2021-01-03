Прокуратура ведет проверку после гибели человека при пожаре на Шевченко

Будет дана оценка соблюдению предприятием законодательства о труде и охране труда, в том числе правомерности нахождения работника на рабочем месте в праздничный день, обеспечению его средствами индивидуальной защиты, исполнению работодателем обязанностей по фиксации и расследованию несчастного случая на производстве, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

