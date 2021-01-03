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03 января,
2021
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Прокуратура ведет проверку после гибели человека при пожаре на Шевченко

ТВ2
ТВ2
12 часов назад

Прокуратура Советского района начала проверку после гибели человека при пожаре в производственном помещении на улице Шевченко. По предварительной информации ведомства, это был сотрудник организации. 

Прокуратура ведет проверку после гибели человека при пожаре на Шевченко

Будет дана оценка соблюдению предприятием законодательства о труде и охране труда, в том числе правомерности нахождения работника на рабочем месте в праздничный день, обеспечению его средствами индивидуальной защиты, исполнению работодателем обязанностей по фиксации и расследованию несчастного случая на производстве, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, ведомство поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую ведут следственные органы по факту пожара. 


Напомним, 2 января в цехе по производству окон на улице Шевченко, 53 произошел пожар. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, сотрудники МЧС эвакуировали из горящих помещений трактор, грузовик и 2 кислородных баллона.

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