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25 декабря,
2019
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Прокуратура: В Ушайке превышена концентрация вредных веществ до 40 раз

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Департамент природных ресурсов совместно с природоохранной прокуратурой провели проверку по фактам несанкционированного сброса сточных вод в Ушайку в районе улиц Энергетиков и Короленко в Томске. Ведомства установили, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды превышена до 40 раз.

Прокуратура: В Ушайке превышена концентрация вредных веществ до 40 раз

«На указанном участке берега реки из нескольких водовыпусков осуществляется сброс загрязненных сточных вод в водный объект. Результаты анализа отобранных из сбросов проб сточной воды показали, что концентрации обнаруженных в них загрязняющих веществ превышают нормативные значения по ряду показателей, в том числе по БПК5 – до 9,7 раз, по фосфат-иону – до 25,3 раз, по фенолам летучим – до 20 раз, по аммоний-иону – до 41,2 раз, по нефтепродуктам – до 5,2 раз», — говорится в сообщении.


Прокуратура отмечает, что ряд указанных объектов водоотведения являются бесхозяйными, а часть принадлежит администрации. Томский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Борзенко направила в суд административный иск. Согласно требованиям иска, мэрия Томска обязана организовать надлежащее водоотведение.


Иск прокуратуры находится на рассмотрении в Советском районном суде.

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