Прокуратура: В Ушайке превышена концентрация вредных веществ до 40 раз

Департамент природных ресурсов совместно с природоохранной прокуратурой провели проверку по фактам несанкционированного сброса сточных вод в Ушайку в районе улиц Энергетиков и Короленко в Томске. Ведомства установили, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды превышена до 40 раз.

«На указанном участке берега реки из нескольких водовыпусков осуществляется сброс загрязненных сточных вод в водный объект. Результаты анализа отобранных из сбросов проб сточной воды показали, что концентрации обнаруженных в них загрязняющих веществ превышают нормативные значения по ряду показателей, в том числе по БПК5 – до 9,7 раз, по фосфат-иону – до 25,3 раз, по фенолам летучим – до 20 раз, по аммоний-иону – до 41,2 раз, по нефтепродуктам – до 5,2 раз», — говорится в сообщении.





Прокуратура отмечает, что ряд указанных объектов водоотведения являются бесхозяйными, а часть принадлежит администрации. Томский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Борзенко направила в суд административный иск. Согласно требованиям иска, мэрия Томска обязана организовать надлежащее водоотведение.





Иск прокуратуры находится на рассмотрении в Советском районном суде.