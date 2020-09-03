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03 сентября,
2020
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Прокуратура: в Томской области депутата задержали во время незаконной рубки сосен

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Прокуратура Молчановского района завела уголовное дело на депутата совета сельского поселения. Пресс-служба ведомства сообщает, что политика задержали при незаконной рубке пяти сосен.

Прокуратура: в Томской области депутата задержали во время незаконной рубки сосен

Во время проверки на территории Молчановского лесничества сотрудники прокуратуры нашли незаконную вырубку пяти сосен возрастом 70-90 лет. На месте застали депутата совета Тунгусовского сельского поселения. В прокуратуре сообщают, что депутат с помощью трактора вез деревья на ближайшую пилораму.


Ущерб лесному фонду надзорное ведомство оценило в 29,3 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере».

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