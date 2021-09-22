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Прокуратура: в томской школе работала женщина с уголовным прошлым

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Томская прокуратура в ходе проверки выяснила, что в общеобразовательной школе поселка Гусево Шегарского района в должности замдиректора работала женщина, которая ранее была признана виновной в хищении. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



«Установлено, что с декабря 2020 года заместителем директора по административно-хозяйственной части  средней общеобразовательной школы в с. Гусево работает бывший начальник местного отдела почтовой связи. На работу женщина была принята в период судебного следствия по уголовному делу, по итогам рассмотрения которого она признана виновной в хищении с использованием своего служебного положения вверенных ей денежных средств в размере более 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Так как законом запрещено брать на работу в сферу образования лиц, имеющих судимость за тяжкие преступления, прокуратура вынесла представление директору школы. Сейчас трудовые отношения с заместителем директора прекращены.

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