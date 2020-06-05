Прокуратура в суде требует от мэрии остановить сброс нечистот в Ушайку

Томский природоохранный прокурор обратился в суд, чтобы добиться от администрации Томска пресечь загрязнение Ушайки сточными водами в районе улицы Киевская, сообщает региональное ведомство.





Перед этим природоохранная прокуратура совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды региона провели проверку.





«Установлено, что с левого берега реки в районе улицы Киевская в Томске осуществляется незаконный сброс в водный объект сточных вод. В ходе лабораторных исследований в пробах сточной воды выявлено превышение допустимого предела по таким загрязняющим веществам как аммоний-ионы, железо, нефтепродукты и другим», — говорится в сообщении прокуратуры.





Уточняется, что прокуратура и департамент неоднократно уведомляли администрацию о необходимости остановить стоки, но ничего в ответ не предпринималось. Поэтому прокуратура решила обратиться в суд. Сейчас иск находится на рассмотрении в Советском районном суде.





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