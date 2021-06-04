Прокуратура в суде потребовала от администрации Богашево не сбрасывать сточные воды в Басандайку

Томская межрайонная природоохранная прокуратура в суде потребовала от администрации Богашева прекратить загрязнение реки Басандайка сточными водами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Томская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с экологами проверила информацию о несанкционированном сбросе сточных вод в реку Басандайка.





«В ходе проверки выяснилось, что в селе Лучаново Томского района на территории Богашевского сельского поселения расположен пруд, из которого сточные воды без очистки сбрасываются в реку Басандайка. Анализ проб сточной воды показал многократное превышение в них допустимых концентраций загрязняющих веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения», — говорится в пресс-релизе.





Администрацией поселения никаких мер по прекращению загрязнения реки не предпринималось.





В итоге природоохранный прокурор направил в суд иск о возложении на администрацию Богашевского сельского поселения Томского района обязанности исключить несанкционированный сброс загрязняющих веществ в водный объект.







В настоящее время иск находится на рассмотрении в Томском районном суде.