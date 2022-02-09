Прокуратура взыскала с бывшего полицейского взятку, за которую он покрывал сутенеров

Суд в Стрежевом потребовал от бывшего полицейского вернуть взятку, которую тот получил за покровительство сутенеров.

«Вступившим в законную силу приговором Стрежевского городского суда Томской области 34-летний бывший полицейский осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Установлено, что в период с сентября 2015 года по июнь 2019 года он получил незаконное вознаграждение в размере 975 тысяч рублей за покровительство лиц, организовавших занятие проституцией», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с ответчика в пользу государства суммы взятки. Суд удовлетворил иск в полном объеме.