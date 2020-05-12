Прокуратура: в Бурятии почти в два раза чаще стали воровать скот

Прокуратура Бурятии отчиталась о количестве преступлений за январь-апрель 2020 года. По данным ведомства, число краж скота по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось почти в два раза.

Всего за пять месяцев 2020 года в Бурятии зарегистрировано 6921 преступление, что на 6,8 % меньше, чем в 2019 году.





По данным прокуратуры, сократилось число убийств и покушений на убийство (-3,1 %), краж (-11,8 %), в том числе с проникновением в квартиры (-33,6 %), разбоев (-50 %), грабежей (-4,3 %), хулиганств (-72,7 %), преступлений, связанных с продажей наркотиков (-3,1 %) и незаконных рубок лесных насаждений (-34,3 %).





В то же время увеличилось число преступлений, связанных с мошенничеством (+18,9 %), вымогательств (+23,1 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+144,4 %), краж скота (+91,2 %) и преступлений, связанных с незаконной продажей оружия (+48,9 %).