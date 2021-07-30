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Главная Новости Прокуратура Томской области запретила доступ к семи сайтам, которые предлагали покупку сертификатов о вакцинации
Новости

Прокуратура Томской области запретила доступ к семи сайтам, которые предлагали покупку сертификатов о вакцинации

ТВ2
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2 часа назад

В ходе мониторинга соблюдения требований закона об информации, информационных технологиях и о защите информации прокуратура Молчановского района выявила семь сайтов, где предлагали купить справки о вакцинации. На сайтах также можно было приобрести справки об отсутствии коронавируса без прохождения необходимого медосмотра. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Законом установлен прямой запрет на распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом подделка официальных документов, их приобретение либо сбыт, а также использование заведомо подложных документов являются преступлениями. В целях защиты законных интересов общества и государства прокурор района направил в суд заявление о признании указанной выше информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В итоге Молчановский суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме. Доступ ко всем указанным интернет-сайтам ограничен.

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