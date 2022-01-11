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Прокуратура Томской области также обжаловала приговор Ивану Кляйну

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Сторона обвинения обжаловала приговор мэру Томска Ивану Кляйну. Ранее суд признал Кляйна виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в незаконном предпринимательстве и приговорил к двум годам колонии общего режима. Прокуратура посчитала данное наказание слишком мягким.

Напомним, Ивана Кляйна обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Прокурор Сергей Шабалин, выступавший обвинителем в данном деле, просил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. 

По мнению Шабалина, вина Кляйна подтверждается показаниями Анны ПодгорнойДениса Вяткина и Евгения Сурикова

«С учетом совокупности исследованных доказательств виновность подсудимого находит свое подтверждение. При рассмотрении вопроса о назначении наказания необходимо учесть характер и степень общественной опасности деяний, личность подсудимого. Все совершенные деяния относятся к преступлениям коррупционной направленности, обладают высокой степенью общественной опасности, поскольку приводят к дискредитации деятельности органов власти», — говорил он в ходе прений.

Иван Кляйн вины не признал. Его адвокаты отмечали, что и Анна Подгорная, и Денис Вяткин, и Евгений Суриков были фигурантами других уголовных дел и могли дать компрометирующие показания, чтобы смягчить свое наказание. Однако судья Николай Хабаров не принял доводы защиты, а показания самого Ивана Кляйна посчитал голословными. В итоге показания Анны Подгорной и Евгения Сурикова легли в основу обвинительного приговора. 

В конце декабря 2021 года Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 200 тысяч рублей. При этом, в ходе суда дело переквалифицировали: судья Николай Хабаров, оглашая обвинение, сменил статью с «Превышения должностных полномочий» на «Злоупотребление ими». После оглашения вердикта мэра Томска отправили в СИЗО. 

Адвокаты Кляйна обжаловали обвинительный приговор.

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