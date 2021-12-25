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Прокуратура Томской области организовала ряд проверок после возгорания в «Ленте» на Пушкина

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Прокуратура Томской области организовала проведение проверочных мероприятий после сегодняшнего возгорания в «Ленте» на Пушкина, 59 в Томске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На место пожара выезжал заместитель прокурора Томской области Александр Ткаченко. В настоящее время прокуратура Октябрьского района города приступила к проведению проверки, в ходе которой будет дана оценка мерам, принятым руководством торговой организации, по обеспечению пожарной безопасности здания. Также на контроль прокуратуры поставлено проведение процессуальной проверки по факту возгорания.

Кроме того, прокуратура области с привлечением специалистов МЧС организовала проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе при реализации пиротехнических изделий, в иных торговых центрах региона. По результатам проверок, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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