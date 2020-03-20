Прокуратура: томская колония незаконно брала деньги за питание с осужденных-пенсионеров

Томская колония незаконно брала деньги за еду с заключенных пенсионного возраста, находившихся на лечении и нетрудоспособных по здоровью. По закону, кормить этих заключенных должны были бесплатно.

«Установлено, что администрацией ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Томской области с осужденных — пенсионеров, являвшихся нетрудоспособными по состоянию здоровья и находившихся на стационарном лечении в туберкулезной больнице, удерживалась стоимость предоставленного им питания, — сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. — Между тем в силу прямого указания закона такое питание должно предоставляться данной категории лиц бесплатно».





По найденным нарушениям прокурор внес представление на имя начальника колонии, а незаконное удержанные деньги администрация учреждения вернула на счета осужденных.

