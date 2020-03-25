Прокуратура Томска: взяточничество при госзакупках – одна из самых острых проблем

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, за 2019 год выявлено 107 взяток. Это на 24 взятки меньше, чем 2018 году. Число случаев коммерческого подкупа сократилось 47 в 2018 до 33 в 2019 году, однако выросло число мелких взяток. В 2018 году средняя сумма взятки составила 184, 8 тысяч рублей, в 2019 –1 08 тысяч рублей.





Одним из наиболее острых вопросов признано выявление получения взяток в сфере государственных и муниципальных закупок.





В конце совещания правоохранители постановили принять дополнительные мер по противодействию даче и получениям взяток. Срок исполнения поставленных задач – конец 2020 года.





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