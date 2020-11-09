Прокуратура Томска обвиняет мэрию в нецелевом расходовании 3,5 млн рублей в рамках реализации нацпроекта

Прокуратура Томска установила, что в 2019 году администрации города были предоставлены денежные средства для выкупа у граждан по конкретным судебным решениям 12 жилых помещений, входящих в аварийный фонд. Однако фактически из этого числа было выкуплено лишь 9 аварийных жилых помещений, а оставшаяся сумма в размере 3,5 млн рублей была потрачена на приобретение в муниципальную собственность двух пригодных для проживания жилых помещений у иных лиц.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств).
Мэрия Томска данную ситуацию пока не прокомментировала.
Ранее сообщалось, что в целом администрация Томской области в 2020 году планирует потратить на расселение аварийного жилья 675 млн рублей. В планах до 2024 года на эти же цели в регионе планируется направить 6,4 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней. За счет средств должны быть расселены почти семь тысяч человек, проживающих в аварийном жилье. Согласно программе, за пять лет в регионе расселят порядка 554 многоквартирных дома, признанных аварийными в период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.
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