Прокуратура Томска обвиняет мэрию в нецелевом расходовании 3,5 млн рублей в рамках реализации нацпроекта

Прокуратура Томска установила, что в 2019 году администрации города были предоставлены денежные средства для выкупа у граждан по конкретным судебным решениям 12 жилых помещений, входящих в аварийный фонд. Однако фактически из этого числа было выкуплено лишь 9 аварийных жилых помещений, а оставшаяся сумма в размере 3,5 млн рублей была потрачена на приобретение в муниципальную собственность двух пригодных для проживания жилых помещений у иных лиц.





Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств).





Мэрия Томска данную ситуацию пока не прокомментировала.



