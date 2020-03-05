Прокуратура: томичка подделала справку о рождении двойни и обналичила маткапитал

21-летнюю томичку осудили на пять лет за мошенничество при получении соцвыплата. Как сообщает пресс-служба прокуратуры , осужденная оформила поддельную справку о рождении двойни и обналичила маткапитал.

При помощи поддельных справок о рождении у нее двойни подсудимая получила свидетельства о рождении детей, которые вместе с соучастником представила в пенсионный орган с заявлением о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, — говорится в сообщении. — Спустя месяц при посредничестве соучастника подсудимая подписала фиктивный договор купли-продажи квартиры якобы для улучшения жилищных условий детей. На основании этих документов на ее банковский счет были перечислены средства материнского капитала в размере 427 тыс. рублей.

В суде девушка полностью признала вину. Но поскольку мошенничество она совершила во время условного осуждения за продажу наркотиков, прокурор настаивала на реальном сроке.

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Суд согласился с позицией обвинения и приговорил томичку к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.