Прокуратура: томич истязал свою подругу, заставляя ее признаться в измене

Прокуратура Томска обвинила 27-летнего мужчину в истязании, и угрозе убийством. Ему инкриминируются совершение трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), а также преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание с применением пытки). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«По версии следствия, в январе 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, вызванной подозрением сожительницы в супружеской измене, систематически и неоднократно причинял ей физические страдания с целью понуждения к признанию факта измены. В процессе истязания обвиняемый подвергал её избиению, пыткам, отстриг клок волос с головы, кидал в нее различные предметы», — говорится в сообщении.

Вместе с этим молодой человек неоднократно угрожал убить свою подругу. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Советский районный суд.