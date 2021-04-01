В Томской области работников двух детсадов обязали пройти психиатрическую экспертизу

Прокуратура Стрежевого проверила, как соблюдается законодательство в сфере охраны несовершеннолетних. Согласно закону, не реже одного раза в пять лет педагоги обязаны проходить медицинские осмотры, в том числе и на наличие или отсутствие медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления преподавательской деятельности. Но в двух детсадах документы о прохождении данной экспертизы отсутствовали, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Однако в двух детских садах города такие освидетельствования не были организованы. Сведения о прохождении 22 работниками подобного освидетельствования отсутствуют. В этой связи прокуратура города подала в суд и потребовала устранить эти нарушения», — говорится в сообщении.





В итоге в суде требования были удовлетворены и исполнены детсадами в полном объеме.