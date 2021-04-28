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28 апреля,
2021
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Прокуратура: система холодного водоснабжения Томска не соответствует нормам

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Прокуратура Томска завершила проверку по факту отключения холодной воды с 23 по 25 апреля. 

Напоминаем, что с 23 по 25 апреля в Томске проводились ремонтные работы на водоводе первого подъема, магистральном водоводе №9 и общегородских сетях. Специалисты «Томскводоканала» завершили ремонт общегородских коммуникаций и магистрали №9 рано утром 24 апреля. Техническая холодная вода у большинства томичей появилась в субботу вечером, но пользоваться водой томичи смогли только в воскресенье. 


Ведомство в ходе проверки подтвердило, что необходимость проведения ремонтных работ вызвана объективными обстоятельствами в связи со значительным износом системы магистрального водопровода. 

«В ходе проведения проверки исполняющему обязанности мэра Томска объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Также директор «Томскводоканала» был предостережен о недопустимости нарушения закона при исполнении обязанности по информированию потребителей о предстоящем отключении холодного водоснабжения. Вопреки требованиям закона существующая на территории Томска система холодного водоснабжения не обеспечивает бесперебойную подачу коммунальной услуги на период проведения планового ремонта», — отмечает ведомство. 


Прокуратура направила и.о.мэра Томска Михаилу Ратнеру представление об устранении нарушений закона. Оно находится на рассмотрении, устранение выявленных нарушений поставлено на контроль в прокуратуре города.


Ранее главный инженер «Томскводоканала» Игорь Мажейкин отмечал, что средний износ сетей составляет около 70%. По его словам, чтобы длительных отключений воды не возникало город нужно перевести на кольцевую систему водоснабжения. В данный момент Томскводоканал сделал проект строительства водовода 9А, который уже прошел госэкспертизу. Стоимость строительства составляет 1,5 млрд рублей. 


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