Прокуратура: система холодного водоснабжения Томска не соответствует нормам

Прокуратура Томска завершила проверку по факту отключения холодной воды с 23 по 25 апреля.

Напоминаем, что с 23 по 25 апреля в Томске проводились ремонтные работы на водоводе первого подъема, магистральном водоводе №9 и общегородских сетях. Специалисты «Томскводоканала» завершили ремонт общегородских коммуникаций и магистрали №9 рано утром 24 апреля. Техническая холодная вода у большинства томичей появилась в субботу вечером, но пользоваться водой томичи смогли только в воскресенье.



Ведомство в ходе проверки подтвердило, что необходимость проведения ремонтных работ вызвана объективными обстоятельствами в связи со значительным износом системы магистрального водопровода.