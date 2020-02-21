Прокуратура: Северская Дума превысила полномочия, требуя от СМИ согласовывать тексты

Областная прокуратура опротестовала правила аккредитации для журналистов, которые северская Дума приняла в сентябре 2019 года.





По этим правилам, например, заседания могли посещать только журналисты изданий, зарегистрированных как СМИ, вводилась обязанность аккредитовываться на заседания, согласовывать все тексты, придерживаться делового стиля одежды.





Прокуратура заключила: Дума превысила полномочия, выдвинув дополнительные правила для СМИ. Депутаты северской Думы на последнем заседании обсудили протест прокуратуры и решили, что их правила не противоречили федеральным законам.





«При обсуждении речь шла о том, что указанные в протесте пункты правил соответствуют федеральным законам и не противоречат им, приводились подтверждающие эту позицию доводы и аргументы, озвучивались примеры из практики взаимодействия депутатов со средствами массовой информации. Кроме того, подчеркивалась аналогичность этих пунктов положениям правил аккредитации, которые установлены и применяются, например, в Совете Федерации, Государственной Думе, Верховном суде РФ, других вышестоящих властных структурах», — говорится на сайте Думы.



По итогам заседания депутаты поддержали подготовленный на февральскую сессию проект решения Думы.





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